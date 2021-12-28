Боль в горле утром в холодное время года не всегда сигнализирует о простуде. Такие симптомы часто возникают у людей с началом отопительного сезона и связаны с изменением воздуха в помещении, говорит врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, из-за того, что батареи пересушивают воздух, за ночь слизистая носа отекает и человек начинает больше дышать ртом, что приводит к пересыханию задней стенки глотки. Сухость, в свою очередь, вызывает небольшое воспаление, дискомфорт, першение и легкую болезненность в горле, пояснил доктор.

Однако не всегда проблема имеет сезонный характер, для некоторых людей она актуальна на протяжении всего года. Так, еще одной причиной боли в горле может быть застой в лимфатической системе.

«Человек, когда лежит, обменные процессы у него продолжаются, а со стороны слизистых оболочек есть некие застойные явления. Во время движения происходит лимфодренаж, то есть лимфатическая система работает нормально, а во сне ее деятельность приостанавливается», — цитирует Зайцева «Ридус».

Наконец, причиной боли в горле бывает храп. Если человек храпит, значит, у него могут быть проблемы с аденоидами, перегородкой носа и нижними носовыми раковинами, пояснил эксперт.

Чтобы утренняя боль в горле прошла, доктор советует, проснувшись, немного походить и выпить любой напиток комфортной температуры. Также он рекомендует проветривать помещение перед сном, а еще лучше — спать с приоткрытой форточкой. В зимнее время года в помещение лучше установить увлажнитель воздуха.

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