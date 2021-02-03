Видео: Иномарка влетела в здание магазина в центре Петербурга
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По предварительным данным, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге легковой автомобиль врезался в здание магазина. Произошло это в центре города. На перекрестке водитель иномарки по каким-то причинам решил не поворачивать и проехал прямо, в двери расположенной на первом этаже дома торговой. По предварительным данным, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ну а в Приморье нетрезвый мужчина совершил дерзкий угон автобуса. Уходя от погони лихач протаранил несколько патрульных машин, спровоцировал столкновение с грузовиком.
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