Видео: Иномарка влетела в здание магазина в центре Петербурга

В Петербурге легковой автомобиль врезался в здание магазина. Произошло это в центре города. На перекрестке водитель иномарки по каким-то причинам решил не поворачивать и проехал прямо, в двери расположенной на первом этаже дома торговой. По предварительным данным, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ну а в Приморье нетрезвый мужчина совершил дерзкий угон автобуса. Уходя от погони лихач протаранил несколько патрульных машин, спровоцировал столкновение с грузовиком.