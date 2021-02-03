Видео: Волки держат в страхе жителей Архангельска

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В районах, где отмечена наибольшая активность хищников полиция перешла на усиленный режим работы, увеличив количество патрульных нарядов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / Ottfried Schreiter; 5-tv.ru

Жителей Архангельска держат в страхе волки. Зафиксированы уже десятки случаев появления хищников вблизи домов. На людей они пока не нападают, зато их жертвами стали уже несколько собак.

В районах, где отмечена наибольшая активность хищников полиция перешла на усиленный режим работы, увеличив количество патрульных нарядов. К людям зверей гонит голод. Численность волков в этом сезоне возросла по сравнению с прошлыми годами на 20%.

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