Видео: Волки держат в страхе жителей Архангельска

Жителей Архангельска держат в страхе волки. Зафиксированы уже десятки случаев появления хищников вблизи домов. На людей они пока не нападают, зато их жертвами стали уже несколько собак.

В районах, где отмечена наибольшая активность хищников полиция перешла на усиленный режим работы, увеличив количество патрульных нарядов. К людям зверей гонит голод. Численность волков в этом сезоне возросла по сравнению с прошлыми годами на 20%.