Адмирал США заявил об угрозе ядерной войны с Россией и Китаем

США должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Об этом предупредил глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард в своем докладе для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, пишет The Washington Times. Кроме того, по его мнению, Вашингтону следует начать искать новые способы сдерживания этих двух стран от использования современных стратегических вооружений.

По словам Ричарда, времена изменились с тех пор, как США после холодной войны могли наслаждаться «роскошью обстановки», в которой исключается прямой военный конфликт с соперничающей ядерной державой.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил Ричард.

Кроме того, адмирал отметил, что пока США сосредоточили усилия на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику. По его мнению, эти страны бросают вызов международным нормам силовыми способами, что нельзя оставлять без ответа.

Последовала реакция на слова Ричарда из Пентагона. Как пишет ТАСС, помощник министра обороны США Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в ведомстве разделяют опасения отдельных представителей командования о вероятности ядерного конфликта, однако не хотят обострения противостояния с Россией или Китаем в таком масштабе.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо «поле битвы» в возможной войне России и США.