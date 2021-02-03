ТОП-3 знака зодиака, для которых 2021 год станет судьбоносным

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Рита Цветкова
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По мнению астрологов, год Белого Металлического Быка может в корне изменить жизнь представителей этих знаков зодиака. И только к лучшему!

ТОП-3 знака зодиака, для которых 2021 год станет судьбоносным

Фото: Depositphotos / Maridav

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых 2021 год станет поистине судьбоносным. Согласно восточному календарю, в год Белого Металлического Быка в жизни этих счастливчиков начнется новый этап. Перемены, которые могут пугать поначалу, будут только к лучшему.

Кому же повезет открыть новую главу успешности и сменить серые будни на вечный праздник?

Скорпион

Скорпионов в наступившем году ждут головокружительные приключения. В первую очередь это будут путешествия, полные новых впечатлений, интересных знакомств и романтики. Даже неожиданная командировка в непримечательное место может обернуться приятным сюрпризом или многообещающей встречей. Возможно, в 2021 году Скорпионы решат переехать в другой город или страну, создать крепкие отношения или даже сыграть свадьбу.

Телец

Звезды помогут Тельцам определиться с карьерными перспективами в этом году и наладить гармоничные отношения с самими собой. Прислушавшись к внутреннему голосу, представители этого знака смогут решить, что им действительно нужно — усердно работать ради богатства и славы, или заниматься любимым делом, несмотря на более скромный доход. Пора сделать выбор, и 2021 год для этого — самое благоприятное время. Обретших, наконец, покой Тельцов будут ждать исключительно радостные события и желанные перемены.

Рак

Черная полоса в жизни Раков подошла к концу. Наступил момент получения награды за долгие месяцы испытаний в 2020-м. Перемены представителей этого знака зодиака в первую очередь ждут на личном фронте. Наступивший год будет полон любви и нежности — велик шанс встретить единственного и неповторимого возлюбленного, вместе с которым захочется состариться. Не исключено, что кто-то из бывших партнеров снова займет свое место в сердце везучих Раков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в 2021 году.

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ТОП-3 знака зодиака, для которых 2021 год станет судьбоносным

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