Год металлического Быка: Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в 2021-м?

В среду, 3 февраля, наступает новый энергетический год металлического Быка. Астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова составила для читателей 5-tv.ru гороскоп по каждому из знаков восточного календаря на 2021 год.

Год Крысы

Самое время отказаться от негативного прошлого, начать новый проект или бизнес. Вас ожидает возможный переезд или приобретение недвижимости. Можно брать кредит или ипотеку.

Год Быка

К вам наконец придет ясность и решительность. Самое время начинать новые дела или обучение. Перед вами встанет выбор — он будет решающим. И вы не прогадаете.

Год Тигра

Тиграм предстоит год трансформации. Возможны смена работы или рождение ребенка. Не стоит цепляться за старое, а лучше поддаться течению времени.

Год Кролика

Вас ждет новое знакомство или выгодное партнерство. Возможно заключение важного контракта, который приведет к прибыли. У некоторых представителей знака вероятен брак.

Год Драконы

Следуйте традиционным методам и вас ожидает стабильный год. Наберитесь терпения, будьте тактичны, воспользуйтесь помощью старших. Возможно приобретение недвижимости.

Год Змеи

В этом году ожидайте трансформации ваших планов и трансформации стратерии в работе. Кроме того, появится новый источник дохода, для этого следует поменять привычный уклад жизни. Возможно окончание проекта или обучения.

Год Лошади

Вас ожидает спокойный и стабильный год. Самое время отказаться от вредных привычек. Вероятно, вы сможете закончить обучение и отправиться в путешествие.

Год Козы

В этом году вас ждут быстрые и внезапные перемены, однако фарт будет сменяться унылым временем и нежеланием действовать. Однако харизма поможет остаться на плаву. Вероятны поездки и смена окружения.

Год Обезьяны

Радостные события и приятные перемены ждут вас в 2021 году. Будет что отпраздновать — новую любовь, новоселье, или свадьбу. Кроме того, вас ждет много встреч с друзьями.

Год Петуха

Вы проявите свои лидерские качества, будете полны сил и энергии. Финансово это будет стабильный год. А на работе вас будут ценить и уважать.

Год Собаки

Стоит забыть старые обиды и сердечные раны, не поддавайтесь на провокации. Вам будет чем гордиться в этом году. Все цели и планы осуществятся, однако могут появиться вредные привычки.

Год Свиньи

Вас ждет концентрация в работе, успех и повышение статуса. Вы останетесь верны своим традициям, это способствует личному росту. Некоторые начнут обучать или давать советы. Возможна покупка недвижимости.

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