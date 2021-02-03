Соседов о неприличном жесте Крида: «Наши артисты не обременены культурой»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 183

26-летний певец выложил фото со «средним пальцем», не подозревая, какой ажиотаж оно вызовет в сети.

Фото, видео: Instagram @egorkreed; 5-tv.ru

В отличие от многих знаменитостей, раскритиковавших Егора Крида за показанный на детском шоу «средний палец», Сергей Соседов воздержался от гневных комментариев. В беседе с 5-tv.ru музыкальный критик заявил, что его давно не впечатляют российские селебрити. Он уверен: ради пиара те готовы совершить даже самый аморальный поступок.

«Наши артисты в принципе не слишком обременены культурой и воспитанием. Нет аристократов. Все кумиры сегодня, практически все, росли на птичьем дворе: нет идеологии, нет идеалов, нет ориентиров», — с грустью констатировал Соседов.

Говоря конкретно о Егоре, Сергей заметил, что у юноши нет никаких суперспособностей — он такой же, как миллионы любителей танцевать и петь. Молодому человеку просто очень повезло: Крид оказался «в нужное время в нужном месте», и его заметили, считает критик.

«Что такое Егор Крид? Ну что это? Я не знаю… Ума палата? Таланта бездна? Ну нет же. Ну просто модный артист, попал в струю», — заключил собеседник 5-tv.ru.

Instagram @egorkreed

Скандал вокруг 26-летнего певца разразился после публикации фото бэкстейджа со съемок шоу «Голос. Дети». Крид позировал в кресле наставника, демонстрируя неприличный жест. После тонны хейта артист заявил, что просто неудачно пошутил и удалил провокационный снимок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Тимати троллил Егора Крида за розовую кофточку и женский маникюр.

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