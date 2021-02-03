«Прогнозов никто не дает»: новые подробности о состоянии жены Сумишевского
Несколько дней назад Наталью на вертолете доставили в клинику Красноярска. Женщина чудом уцелела в жестком ДТП.
Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy
Певец Ярослав Сумишевский поделился новыми подробностями о состоянии супруги, госпитализированной после жуткого ДТП под Красноярском. С его слов, ситуация по-прежнему крайне тяжелая, поэтому медики отказываются давать какие-либо прогнозы. В результате аварии женщина получила множественные тяжелые травмы.
В Instagram артист выложил трогательное фото с Натальей и призвал неравнодушных молиться вместе с ним за ее здоровье. Сумишевский рассказал, что такое наставление ему дал батюшка в местной церкви, посоветовав не думать о плохом.
«Ситуация остается крайне тяжелой. Но мы понимаем и вынуждены принимать. Мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день — это борьба. В Красноярске мы надолго, и дай Бог, потому что я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться. <…> Батюшка сказал: чем больше людей молится о выздоровлении Наташи, тем шансов у нас больше, что Господь услышит. Пока все так», — высказался Ярослав и поблагодарил всех за поддержку.
«Наташенька справится! Она сильная!!! Мы все в это верим!!!»
«Верим в лучшее. Спаси и сохрани Наташу! Терпения вам, веры и сил!»
«Жизнь должна победить!» — успокаивали Сумишевского фанаты.
Ярослав Сумишевский и его супруга Наталья попали в жуткое ДТП под Красноярском вечером 29 января по пути на концерт. В момент аварии за рулем находился организатор мероприятия — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Выехав на встречную полосу с целью совершить обгон, внедорожник селебрити столкнулся с автоцистерной.
Гуляков скончался до прибытия медиков. Супруга Сумишевского с тяжелыми травмами была экстренно госпитализирована. По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с опасного участка дороги, где произошло ДТП с Ярославом Сумишевским.
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