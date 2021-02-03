«Прогнозов никто не дает»: новые подробности о состоянии жены Сумишевского

Певец Ярослав Сумишевский поделился новыми подробностями о состоянии супруги, госпитализированной после жуткого ДТП под Красноярском. С его слов, ситуация по-прежнему крайне тяжелая, поэтому медики отказываются давать какие-либо прогнозы. В результате аварии женщина получила множественные тяжелые травмы.

В Instagram артист выложил трогательное фото с Натальей и призвал неравнодушных молиться вместе с ним за ее здоровье. Сумишевский рассказал, что такое наставление ему дал батюшка в местной церкви, посоветовав не думать о плохом.

«Ситуация остается крайне тяжелой. Но мы понимаем и вынуждены принимать. Мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день — это борьба. В Красноярске мы надолго, и дай Бог, потому что я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться. <…> Батюшка сказал: чем больше людей молится о выздоровлении Наташи, тем шансов у нас больше, что Господь услышит. Пока все так», — высказался Ярослав и поблагодарил всех за поддержку.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

«Наташенька справится! Она сильная!!! Мы все в это верим!!!»

«Верим в лучшее. Спаси и сохрани Наташу! Терпения вам, веры и сил!»

«Жизнь должна победить!» — успокаивали Сумишевского фанаты.

Ярослав Сумишевский и его супруга Наталья попали в жуткое ДТП под Красноярском вечером 29 января по пути на концерт. В момент аварии за рулем находился организатор мероприятия — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Выехав на встречную полосу с целью совершить обгон, внедорожник селебрити столкнулся с автоцистерной.

Гуляков скончался до прибытия медиков. Супруга Сумишевского с тяжелыми травмами была экстренно госпитализирована. По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с опасного участка дороги, где произошло ДТП с Ярославом Сумишевским.