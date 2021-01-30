Видео: подробности чудовищного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским

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Алиса Маркова
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По предварительной информации, в аварии под Красноярском серьезно пострадала супруга известного российского музыканта.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy, @achinsk.od

Пользователи социальных сетей делятся подробностями смертельного ДТП с участием известного российского музыкального исполнителя Ярослава Сумишевского. Ужасная авария произошла в Красноярском крае, в результате ее трагически погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, который находился за рулем автомобиля.

Как сообщает телеканал ТВК, Сумишевский ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска — в селе Солгон Ужурского района. Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление. Торжество к тому моменту уже было в разгаре.

«Мужчина погиб после столкновения — он был за рулем автомобиля. Сам певец находится в травматологии Назарово», — рассказал телеканалу источник.

В итоге концерт, на который спешили Сумишевский и Гуляков, пришлось прервать. Известно, что вместе с ними в автомобиле находилась жена Ярослава. В социальных сетях люди пишут, что она была госпитализирована с тяжелыми телесными повреждениями и сейчас находится в коме. За ее жизнь борются врачи. Однако эта информация пока официально не подтверждена. О состоянии артиста пока также сведений нет.

Информацию о гибели председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания. Он отметил, что с Гуляковым у него были «очень хорошие отношения».

Ярослав Сумишевский — известный певец и музыкант. На его YouTube-канал подписаны больше миллиона человек. Два года назад он выступал в Кремлевском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне в Самарской области произошло чудовищное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии, погибли 12 человек, еще 11 сейчас находятся в реанимации.

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