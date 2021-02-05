Жена внука Пугачевой объяснила, почему у них с Пресняковым нет детей

Невестка актрисы и певицы Кристины Орбакайте Алена Краснова объяснила, почему они с мужем Никитой Пресняковым до сих пор не подарили внуков Алле Пугачевой. По словам девушки, в будущем они планируют пополнение в семье, но на данный момент пара еще не готова к родительской ответственности.

Краснова и Пресняков поженились в 2017 году. На пышном торжестве присутствовали Примадонна российской эстрады с супругом Максимом Галкиным, папа Никиты Владимир Пресняков-младший с женой Натальей Подольской, Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Филипп Киркоров и другие знаменитости.

С тех пор фанаты с нетерпением ждут известия о беременности Алены, но никак не дождутся. По словам девушки, им с Никитой пока не хочется менять привычный образ жизни. Чета наслаждается друг другом и свободой, которую в известной степени ограничивает необходимость ухода за малышом.

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12-ти. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — заявила Краснова в шоу Ольги Бузовой и Ксении Бородиной на канале ТНТ.

Внук Аллы Борисовны также отметил, что переживает застой в музыкальной карьере из-за отмены концертов в связи мерами, принятыми в стране и мире на фоне пандемии коронавируса. В непростые для шоу-бизнеса времена Никита Пресняков ищет способы заработать — он запустил бизнес-проект, над которым работает вместе с тестем.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Алена Краснова нянчит годовалого племянника Мирона.