Самолет Ил-114 готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском
| Нюра Незванова Происшествия 1 006
По информации 5-tv.ru, воздушное судно идет на посадку с одним двигателем.
Фото: ТАСС / Пресс-служба ГК "Ростех"
Самолет Ил-14 готовится совершить аварийную посадку на аэродроме в Жуковском в Московской области.
По данным 5-tv.ru, воздушное судно идет на посадку с одним работающим двигателем.
Информация уточняется.
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