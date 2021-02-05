Самолет Ил-114 готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском

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Нюра Незванова
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По информации 5-tv.ru, воздушное судно идет на посадку с одним двигателем.

Самолет Ил-114 готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском

Фото: ТАСС / Пресс-служба ГК "Ростех"

Самолет Ил-14 готовится совершить аварийную посадку на аэродроме в Жуковском в Московской области.

По данным 5-tv.ru, воздушное судно идет на посадку с одним работающим двигателем.

Информация уточняется.

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