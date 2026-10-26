Скрыть зарплату больше не получится? Как с должников взыскивают алименты

Юрист Шакурова: взыскать алименты можно даже с получателя серой зарплаты

Еще несколько лет назад взыскать алименты с родителя, который получает значительную часть зарплаты неофициально, было значительно сложнее. Однако сейчас суды оценивают совокупность сведений о финансовом положении должника. Об этом Газета.ру рассказала руководитель Татарстанского регионального отделения ООД «Гражданский комитет России» Татьяна Шакурова.

По словам эксперта, доказать реальный доход позволяют в том числе банковские операции. Даже если официальная зарплата поступает на счет, человек может получать часть денег наличными и при этом регулярно пользоваться картой для покупок в интернете, доставки и переводов. В таком случае через суд можно запросить выписку о движении средств и сопоставить расходы с официальными доходами.

Еще одним доказательством могут стать фотографии из социальных сетей. Например, публикации о дорогостоящих покупках, путешествиях и другом образе жизни позволяют поставить под сомнение соответствие официального заработка фактическим возможностям человека.

При рассмотрении дела суды также могут запрашивать сведения об открытых банковских счетах и движении средств, имуществе, автомобилях, участии в обществах с ограниченной ответственностью и наличии статуса индивидуального предпринимателя.

Однако должники продолжают использовать способы сокрытия активов. Среди них эксперт назвала оформление бизнеса на родственников, проведение операций через банковские карты других людей и использование имущества, формально принадлежащего третьим лицам.

По мнению Шакуровой, эффективнее выявлять такие схемы помог бы более широкий анализ финансовых связей должника, аналогичный подходам, применяемым в делах о банкротстве. В результате суд уже не ограничивается проверкой официального оклада, а оценивает все доступные доказательства реального материального положения родителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.