ТОП-5 знаков зодиака, которым в 2021 году лучше остаться одинокими

Новый год принес в жизнь каждого человека абсолютно разные победы и неудачи. Что-то мы уже заметили и пережили, остальное ждет нас в будущем. Но есть люди, которым в 2021-м точно не испытать удачу в романтической сфере. В список тех, кому лучше провести год в одиночестве, попали пять знаков зодиака.

Близнецы

Сейчас ваша жизнь настолько наполнена разными событиями, что вы иногда теряетесь в собственных переживаниях и мыслях. Вам кажется, что ни ваше сердце, ни голова не способны сейчас сделать правильный выбор. Обычно, именно в такой момент и возвращаются бывшие партнеры. Чтобы посмотреть, как вы без них, и убедиться, что с ними вам было лучше.

И как бы ни хотелось дать человеку из прошлого еще один шанс, лучше окончательно примириться со своими чувствами и забыть о нем. В 2021-м вам стоит хорошенько развеяться и научиться обдумывать каждый свой шаг.

Весы

Вы пережили непростые времена и до сих пор тащите тяжелый эмоциональный багаж за собой. Именно поэтому романтика в 2021-м вам просто противопоказана. Вместо того, чтобы менять партнеров как перчатки, проведите этот год с пользой и проанализируйте все последние события, которые происходили в вашей жизни.

Рак

Вы излишне эмоциональны и ранимы. Именно поэтому вам следует посвятить 2021 год исцелению накопившихся любовных ран. Стоит игнорировать тех, кто утверждает, что «клин клином вышибает». В вашем случае это не так. Вам стоит перестать считать себя слабыми и переосмыслить свою боль.

Дева

Вы тратите слишком много времени на то, чтобы прийти к компромиссу с окружающими. Вы идете им навстречу и отдаете приоритет потребностям других, а не своим собственным. В 2021 году вам нужно перестать тратить свою энергию на то, чтобы удовлетворять окружающих и сконцентрироваться на себе.

Скорпион

2021 год готовит вам новую интересную встречу. Но этот человек необязательно станет «тем самым». Мимолетная страсть и настоящая любовь — совсем разные вещи. Доверьтесь своей интуиции, которая точно советует отмести всех кандидатов и окунуться в отношения с самим собой.

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