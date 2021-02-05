«Хотел быть молодым»: незадолго до смерти Альшанскому ввели стволовые клетки в позвоночник

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 3 331

Последние месяцы режиссер и актер был вынужден передвигаться в поддерживающем корсете.

Фото, видео: Facebook / Виталий Альшанский; 5-tv.ru

Скоропостижно скончавшийся Виталий Альшанский втайне мечтал всегда быть молодым. Именно поэтому незадолго до трагедии он решился на опасную процедуру — введение стволовых клеток в позвоночник.

От уколов режиссер испытывал ужасные боли в спине. Последние месяцы он постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. Есть вероятность, что процедуры «красоты» усугубили состояние деятеля киноиндустрии. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил близкий друг Виталия, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

«Он был одиноким человеком, у него никого не было. И никто руки помощи ему никогда не протягивал. Он сам крутился. Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — заключил артист.

Дунаев развеял миф, что Альшанский погиб из-за злоупотребления алкоголем. По словам певца, Виталий в принципе редко употреблял спиртное.

Instagram @dmitriydunaev

Ранее 5-tv.ru рассказа, при каких обстоятельствах умер Виталий Альшанский.  

Читайте также

-15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.11
-0.62 89.89
-1.03
ТОП-15 зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой

Последние новости

18:14
Три европейских дипломата будут высланы из России за участие в незаконных акциях
18:03
Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля для всех знаков зодиака
17:50
Ученые назвали причину происхождения коронавируса
17:42
Михаила Ефремова вывезли из колонии в неизвестном направлении
17:36
«Последствия не уходят»: Светлаков о необычных побочных эффектах COVID-19
17:24
Провалившегося в расщелину сноубордиста чудом спасли на Эльбрусе

Сейчас читают

Три верных способа: как подать на алименты, не расторгая брак?
Три знака зодиака, представители которых с годами становятся только красивее
Новая жизнь в эпоху Водолея: что принесет наступившая эра каждому знаку зодиака?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака