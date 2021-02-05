«Хотел быть молодым»: незадолго до смерти Альшанскому ввели стволовые клетки в позвоночник

Скоропостижно скончавшийся Виталий Альшанский втайне мечтал всегда быть молодым. Именно поэтому незадолго до трагедии он решился на опасную процедуру — введение стволовых клеток в позвоночник.

От уколов режиссер испытывал ужасные боли в спине. Последние месяцы он постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. Есть вероятность, что процедуры «красоты» усугубили состояние деятеля киноиндустрии. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил близкий друг Виталия, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

«Он был одиноким человеком, у него никого не было. И никто руки помощи ему никогда не протягивал. Он сам крутился. Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — заключил артист.

Дунаев развеял миф, что Альшанский погиб из-за злоупотребления алкоголем. По словам певца, Виталий в принципе редко употреблял спиртное.

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Ранее 5-tv.ru рассказа, при каких обстоятельствах умер Виталий Альшанский.