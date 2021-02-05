Садальский намекнул на тайну отношений Высоцкого и Иваненко, кроющуюся в стихотворении барда
Возлюбленная певца ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее тело нашли в квартире лишь спустя несколько дней после трагедии.
Фото, видео: Кадр из фильма "Впереди день" (1970); Instagram @stassadal
Главная муза советского брада Владимира Высоцкого — актриса Татьяна Иваненко — скончалась на днях. О ней ходили легенды, ей поклонялись и молили выйти замуж. Но единственной любовью звезды всегда был знаменитый артист.
Он называл ее ласково — Тата. Она в благодарность за теплоту, по слухам, подарила дочку Настю. Их отношения напоминали фантазию, которая закончилась большой трагедией. Высоцкий предпочел другую.
Комментируя уход Иваненко, шоумен Станислав Садальский справедливо отмечает: она была из тех женщин, кто никогда не жалуется на проблемы, все держат в себе. Но этим и была привлекательна. Ведь, как известно, любят сильных.
«Ушла еще одна легенда и унесла с собой тайну, которую знали только двое, — Он и Она. А нам остались лишь стихи-посвящения, в которых, может быть, и есть ключ к разгадке», — написал Садальский.
Под трогательными снимками Высоцкого и Таты шоумен опубликовал то самое произведение, раскрывающее истинные чувства барда к актрисе. Вполне возможно, в нем кроется и причина окончания этого тайного романа.
«Как все, как это было:
И в кулисах, и у вокзала
Ты, как будто бы банное мыло,
Устранялась и ускользала.
Перепутаны все мои думы
И замотаны паутиной.
Лезу я, словно нищие в сумы,
За полтиной и за рутиной.
Ох, вы, думушки, ох, мыслишки,
Ох, вы, кумушки и невесты!
Не везло нам с тобой и в наслышках,
Не поверилось — экий бес ты!
Только вербы и льны, только бани,
Только светлые дни или луны…
Есть прибежище твое, Таня,
Так пропойте ей аллилуйю.
Так пропойтесь ей, злые песни,
Отзвучите ей, все кантаты!
Гимны добрые или вести,
Чаще в голову лезьте для Таты», — цитировал гения Станислав.
Ранее 5-tv.ru рассказал о нелегком жизненном пути Татьяны Иваненко.
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