Садальский намекнул на тайну отношений Высоцкого и Иваненко, кроющуюся в стихотворении барда

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Виктория Андреева
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Возлюбленная певца ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее тело нашли в квартире лишь спустя несколько дней после трагедии.

Фото, видео: Кадр из фильма "Впереди день" (1970); Instagram @stassadal

Главная муза советского брада Владимира Высоцкого — актриса Татьяна Иваненко — скончалась на днях. О ней ходили легенды, ей поклонялись и молили выйти замуж. Но единственной любовью звезды всегда был знаменитый артист.

Он называл ее ласково — Тата. Она в благодарность за теплоту, по слухам, подарила дочку Настю. Их отношения напоминали фантазию, которая закончилась большой трагедией. Высоцкий предпочел другую.

Комментируя уход Иваненко, шоумен Станислав Садальский справедливо отмечает: она была из тех женщин, кто никогда не жалуется на проблемы, все держат в себе. Но этим и была привлекательна. Ведь, как известно, любят сильных.

«Ушла еще одна легенда и унесла с собой тайну, которую знали только двое, — Он и Она. А нам остались лишь стихи-посвящения, в которых, может быть, и есть ключ к разгадке», — написал Садальский.

Под трогательными снимками Высоцкого и Таты шоумен опубликовал то самое произведение, раскрывающее истинные чувства барда к актрисе. Вполне возможно, в нем кроется и причина окончания этого тайного романа. 

Instagram @stassadal

«Как все, как это было:

И в кулисах, и у вокзала

Ты, как будто бы банное мыло,

Устранялась и ускользала.

Перепутаны все мои думы

И замотаны паутиной.

Лезу я, словно нищие в сумы,

За полтиной и за рутиной.

Ох, вы, думушки, ох, мыслишки,

Ох, вы, кумушки и невесты!

Не везло нам с тобой и в наслышках,

Не поверилось — экий бес ты!

Только вербы и льны, только бани,

Только светлые дни или луны…

Есть прибежище твое, Таня,

Так пропойте ей аллилуйю.

Так пропойтесь ей, злые песни,

Отзвучите ей, все кантаты!

Гимны добрые или вести,

Чаще в голову лезьте для Таты», — цитировал гения Станислав.

Ранее 5-tv.ru рассказал о нелегком жизненном пути Татьяны Иваненко.

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