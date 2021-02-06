Жена певца Сумишевского умерла после ДТП под Красноярском
О смерти Натальи сообщил сам артист в Instagram.
Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy
Жена певца Ярослава Сумишевского Наталья умерла после ДТП под Красноярском. О трагедии в семье сообщил сам артист на своей странице в Instagram.
«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось», — с горечью констатировал Сумишевский.
Поклонники выразили соболезнования певцу в комментариях.
«Невозможно найти слова, чтобы выразить наше сочувствие. Соболезнуем»;
«Страшное горе. Молодая и красивая. Дочь. Мама. Жена, соболезную вашей семье. Держитесь»;
«Мои глубокие соболезнования. Вам надо быть сильным ради сына», — писали ошарашенные фолловеры.
Ярослав Сумишевский и его жена Наталья попали в аварию под Красноярском вечером 29 января по пути на концерт. В момент ДТП за рулем находился организатор мероприятия — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков.
Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смертельного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским.
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