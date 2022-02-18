О каких заболеваниях говорят темные круги под глазами

Темные круги вокруг глаз не всегда обоснованы обычной усталостью и недосыпом. Зачастую они говорят о наличии серьезных нарушений работы внутренних органов, поэтому оставлять без внимания данный симптом может быть опасно. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

Однако режим дня и образ жизни здорового в целом человека тоже оказывают сильное влияние на состояние и цвет кожи в этой области.

«Синяки или круги под глазами — всегда их причиной служит, скорее всего, ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, негативно сказывающийся на нас образ жизни, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером, долгое использование гаджетов и так далее», — отметила врач.

Что касается медицинских факторов, существует ряд проблем, которые приводят к возникновению темных кругов под глазами и говорят, что это далеко не безобидный дефект внешности. В первую очередь, потемнение кожи под глазами свидетельствует о том, то у пациента развивается гипоксия — кислородное голодание.

«Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами», — говорит Бочарова.

В некоторых случаях затемнение в области около глаз может являться условным и сугубо индивидуальным вариантом нормы. Дело в том, что кожа в этой области очень тонкая, и с возрастом она все сильнее истончается. Этот процесс ускоряют стрессы, поддержание нездорового образа жизни, резкое похудение. Кожный покров становится прозрачным, а расположенные под ним мелкие сосуды — более заметными.

Что же делать при появлении пугающего симптома? Многие не относятся к нему серьезно и просто приобретают тональные средства более плотной консистенции, но эксперт рекомендует все же сначала понять первопричину.

«Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частные медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее», — настаивает Ксения Бочарова.

Как отметила специалист, обычно, при полной уверенности в отсутствии недугов, доктора обращают внимание на образ жизни своих пациентов. Чтобы взгляд стал свежим, а кожа здоровой, нужно выполнять несложные и даже приятные рекомендации: раньше ложиться в постель и не спать подолгу по утрам, включить в режим дня хотя бы одну прогулку на свежем воздухе под солнечными лучами в течение 30-40 минут, чаще отдыхать от компьютера и гаджетов.

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