«В муть не лезу»: Пугачева ответила на пугающее предсказание экстрасенса

Народная артистка СССР, Примадонна российской эстрады, Алла Пугачева ответила в эфире передачи «Ты не поверишь» на предсказание парапсихолога, о «присосавшемся» к артистке духе умершего мужчины, который якобы вытягивает из нее жизненные силы.

«Это взрослый мужчина, он что-то от нее хочет, хочет ей помочь, но, находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И он питается ее жизненной энергией», — заявила экстрасенс Наталья Федосеенко в интервью «Собеседнику».

Специалист по паранормальным явлениям отметила, что проблемы звезды с щитовидной железой и ногами связаны с «закупориванием пятой чакры». Именно по этому, по мнению экстрасенса, Примадонна на протяжении нескольких месяцев не появляется на публике.

Алла Пугачева скептически отнеслась к такому предсказанию. В эфире шоу на НТВ она отметила, что в подобную «муть» не лезет.

«Нумерологией не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете что? Жить надо мгновением, хорошо и хорошо», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что шоумен и юморист Максим Галкин не пустил свою супругу певицу Аллу Пугачеву на шоу к спортивному комментатору Дмитриеву Губерниеву во время шоу «Звездный лед». Об этом рассказал сам журналист в интервью Василию Конову на YouTube. Инцидент произошел еще в 2008 году, когда программа транслировалась на телевидении.