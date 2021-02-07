«Одевает нашу Селинку-малинку»: Шульгин снял на видео внучку Валерии с дедушкой

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, который чуть больше месяца назад стал отцом, показал новое видео с малышкой Селин. Роликом он поделился в разделе сторис на своей странице в Instagram.

На кадрах крошечная дочь Арсения и Лианы мило икает. Как сообщил Шульгин в комментарии, в этот момент «Селинку-малинку» одевает ее дедушка.

Молодой отец без ума от своего ребенка. Каждую публикацию, на которой появляется Селин, Арсений сопровождает нежными словами любви.

«Мое счастье», — написал 22-летний бизнесмен.

Instagram @arseniy_shulgin

Сын Валерии также рассказал своим подписчикам, почему в новой квартире, в которую молодожены переехали совсем недавно, отец семейства спит на диване.

«Да просто кайфово же в зале спать. Что такого. Отцы поймут», — заявил парень.

Судя по тому, что в момент записи этого видео ребенок удобно улегся поперек кровати, молодому папе на ней просто не хватает места.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились летом минувшего года. Почти сразу после этого они обрадовали поклонников новостью, что ждут пополнения в семье. 1 января на свет появилась внучка Валерии — малышка Селин. Необычное имя девочки, которое выбрали ей Шульгины — это сочетание их собственных имен.

Ранее 5-tv.ru писал, что всего месяц с небольшим прошел с тех пор, как супруга Арсения Шульгина, Лиана родила первенца. Тем не менее, невестка певицы Валерии уже может похвастаться прекрасной фигурой — мечтой большинства девушек и предметом тайной зависти молодых мамочек.