«Абсолютно адекватная»: актриса Мельникова раскрыла размер депутатской зарплаты

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Анна Васильева
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Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» не планировала оказаться на должности депутата, но так сложились обстоятельства.

«Абсолютно адекватная»: актриса Мельникова раскрыла размер депутатской зарплаты

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Актриса рассказала в программе «Секрет на миллион», сколько зарабатывает на этой должности.

«Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц», — сообщила Мельникова.

Заслуженная артистка Российской Федерации заявила, что во время работы не может выкроить ни одной свободной минуты. Ее главная цель — помощь нуждающимся людям. По словам Мельниковой, она постоянно занимается благотворительностью.

Артистка отметила, что вообще не собиралась становиться депутатом. Знакомые попросили ее о помощи, а уже позже ей предложили остаться.

«Сейчас я отдаю моральные долги стране за то, что она мне дала», — добавила депутат.

Анастасия Мельникова прославилась после ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный». За ее плечами множество работ в кино. С 2011 года Мельникова является депутатом ЗакСа в Петербурге, срок ее полномочий истечет осенью 2021 года. Дочь актрисы снималась в главной роли в фильме «Спасти Ленинград».

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе 2021-го актриса Анастасия Мельникова получила положительный результат теста на коронавирус. Такой же диагноз был поставлен и ее 18-летней дочери Марии. Депутат призвала всех к особой осторожности, пока в Петербурге коронавирус не пойдет на спад

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