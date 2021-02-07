Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19
По словам Евгения Тимакова, россияне ежегодно переносят заболевания, вызванные коронавирусами.
Фото: Depositphotos / Subbotina
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью РИА Новости обозначил причины повторного инфицирования COVID-19. По его словам, зараза вновь может попасть в организм человека после того, как ослаб иммунитет, а также при частом контакте с носителями вируса.
«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — отметил Евгений Тимаков.
Специалист пояснил, что россияне ежегодно переносят заболевания, вызванные различными коронавирусами. При этом, один раз в три-четыре года в организм проникает зараза одного и того же возбудителя.
Кроме прочего, повторно инфицироваться COVID-19 можно под влиянием высокой вирусной нагрузки и при неполноценно сформировавшемся иммунном ответе из-за употребления определенного типа препаратов.
Инфекционист добавил, что повторно подхватившие коронавирус россияне зачастую переносят болезнь в легкой форме и даже не замечают ее наличия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявили минимум новых случаев COVID-19 с 22 октября.
- 8 февр
- Названа причина, при которой вакцина от коронавируса не сработает
- 8 февр
- Билл Гейтс перечислил угрозы человечеству после пандемии коронавируса
- 8 февр
- Минздрав России сократил список препаратов для лечения коронавируса
- 8 февр
- Студенты российских вузов возвращаются с удаленки в аудитории
- 8 февр
- Песков рассказал, когда мир «откроет забрало» перед COVID-19
- 8 февр
- Почему Европа оттягивает регистрацию «Спутника V», доказавшего свою эффективность?
- 8 февр
- «Чудовищный день»: у телеведущего Андрея Разыграева умерла мама
- 8 февр
- «Восемь дней ада»: Пригожин заявил, что чуть не умер из-за коронавируса
- 7 февр
- Ученые обнаружили «важные улики» при расследовании по COVID-19 в Ухане
- 7 февр
- В посольстве РФ ответили на слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V»
Читайте также
85%
-0.62 89.89
-1.03
Нашли ошибку?