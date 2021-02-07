Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью РИА Новости обозначил причины повторного инфицирования COVID-19. По его словам, зараза вновь может попасть в организм человека после того, как ослаб иммунитет, а также при частом контакте с носителями вируса.

«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — отметил Евгений Тимаков.

Специалист пояснил, что россияне ежегодно переносят заболевания, вызванные различными коронавирусами. При этом, один раз в три-четыре года в организм проникает зараза одного и того же возбудителя.

Кроме прочего, повторно инфицироваться COVID-19 можно под влиянием высокой вирусной нагрузки и при неполноценно сформировавшемся иммунном ответе из-за употребления определенного типа препаратов.

Инфекционист добавил, что повторно подхватившие коронавирус россияне зачастую переносят болезнь в легкой форме и даже не замечают ее наличия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявили минимум новых случаев COVID-19 с 22 октября.