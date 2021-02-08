«Месяц не видела»: невестка Людмилы Поргиной запретила ей встречаться с внуком

Вдова Николая Караченцова тяжело переживает разлуку с горячо любимым внуком. После того, как тот заразился коронавирусом, невестка Людмилы Поргиной строго-настрого запретила ей свидания с молодым человеком. О своих переживаниях актриса рассказала изданию «Собеседник».

«Моя невестка Ира ухаживала за ним. Всех остальных внуков отправили к другой бабушке, а мы с сыном были на даче. Я хотела навестить внука, но мне Ира категорически запретила с ним общаться. Я его месяц не видела. А так хотела его обнять!» — сокрушалась артистка.

Сама актриса тоже чуть не заболела, что в ее возрасте — не шутки. Однако ее одолел не коронавирус, как показалось на первый взгляд, а сезонное ОРЗ. Так, во всяком случае, утверждает артистка.

«Я была на похоронах у одного знакомого, который скончался из-за ковида. Думала, что там заразилась. Но через три дня мое самочувствие пришло в норму. Я сдала тест на коронавирус: он показал отрицательный результат», — поделилась Поргина.

Едва оправившись от болезни, она уехала отдыхать в Дубай. По возвращении напугалась еще больше прежнего — услышала, что переболевшие коронавирусом, могут снова оказаться во власти коварного заболевания. А это в ее планы совсем не входит.

«Я, конечно, в ужасе. Я обещала Коле пожить, поднять внуков и сделать все возможное, чтобы им было хорошо», — заключила вдова Караченцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина раскрыла, откуда у нее деньги на отдых в Париже и Дубае.