Солистка Little Big показала пикантные снимки с отдыха в Доминикане
Загорелая Софья Таюрская снялась в черном бикини на фоне красивейших пейзажей.
Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya
Вокалистка петербургской рэйв-группы Little Big Софья Таюрская выложила на своей странице в Instagram серию пикантных фото, сделанных во время отдыха в Доминикане. Подписчики знаменитости пришли в восторг от ее фигуры.
«Конечно же, специально для вас — и себе на память — не могу не оставить фото в купальнике», — пояснила публикацию ярких снимков Софья Таюрская.
На кадрах загорелая солистка Little Big предстала в черном бикини. Она демонстрирует подтянутую фигуру среди белоснежных песков и пальм на фоне лазурного океана.
Фолловеры не скупились на комплименты в комментариях к публикации Софьи Таюрской. К восхищенным подписчикам также присоединилась певица Глюкоза, оставившая несколько эмодзи со взлетающей ракетой, улыбающимся смайлом и красным сердечком.
«Какие сочные булочки!»
«Боже, какая красота!»
«Мощная, сочная!»
«Красивые глаза! Я смотрел только на них», — пишут юзеры.
Как отмечает ФАН, Софья Таюрская отдыхала вместе с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным и продюсерами Алиной Пязок и Виктором Сибириным. Изначально они отправились в США, посетив Калифорнию, Неваду и Флориду, а уже оттуда вылетели в Доминикану. В южноамериканской стране звезда получила «кучу впечатлений» — видела китов, купалась с дельфинами, а также пожаловалась на «ужас пандемийного олинклюзива».
Ранее 5-tv.ru писал, что солистка Little Big не может найти мужа из-за пандемии. Софья Таюрская пожаловалась, что загруженность работой и запрет на тусовки в связи с коронавирусом лишают ее шансов на счастливый брак и материнство.
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