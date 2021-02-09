Солистка Little Big показала пикантные снимки с отдыха в Доминикане

Вокалистка петербургской рэйв-группы Little Big Софья Таюрская выложила на своей странице в Instagram серию пикантных фото, сделанных во время отдыха в Доминикане. Подписчики знаменитости пришли в восторг от ее фигуры.

«Конечно же, специально для вас — и себе на память — не могу не оставить фото в купальнике», — пояснила публикацию ярких снимков Софья Таюрская.

Instagram @sonyatayurskaya

На кадрах загорелая солистка Little Big предстала в черном бикини. Она демонстрирует подтянутую фигуру среди белоснежных песков и пальм на фоне лазурного океана.

Фолловеры не скупились на комплименты в комментариях к публикации Софьи Таюрской. К восхищенным подписчикам также присоединилась певица Глюкоза, оставившая несколько эмодзи со взлетающей ракетой, улыбающимся смайлом и красным сердечком.

«Какие сочные булочки!»

«Боже, какая красота!»

«Мощная, сочная!»

«Красивые глаза! Я смотрел только на них», — пишут юзеры.

Как отмечает ФАН, Софья Таюрская отдыхала вместе с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным и продюсерами Алиной Пязок и Виктором Сибириным. Изначально они отправились в США, посетив Калифорнию, Неваду и Флориду, а уже оттуда вылетели в Доминикану. В южноамериканской стране звезда получила «кучу впечатлений» — видела китов, купалась с дельфинами, а также пожаловалась на «ужас пандемийного олинклюзива».

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка Little Big не может найти мужа из-за пандемии. Софья Таюрская пожаловалась, что загруженность работой и запрет на тусовки в связи с коронавирусом лишают ее шансов на счастливый брак и материнство.