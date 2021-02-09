Ретроградный Меркурий оказался причиной резкого расцвета преступности

В период, который астрологи называют «ретроградным Меркурием», растет количество преступлений и правонарушений. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».

«Ретрогорадным» называют отрезок времени, когда из-за короткой орбиты Меркурий визуально будто бы двигается в обратную сторону. Это случается три раза в год. Специалисты компании проанализировали более 600 тысяч тревожных вызовов, которые потребовали вмешательства групп быстрого реагирования за 2019-й и 2020 годы.

«В 2019 году уже 6 марта, на следующий день после наступления ретроградного периода, мониторинговый центр Delta зафиксировал увеличение количества тревожных вызовов на 27% по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Повышенное количество тревог продержались еще в течение нескольких дней. А вот с окончанием „ретроградного Меркурия“ отмечался резкий спад тревог — на 55%», — пояснили в компании «Delta Системы безопасности».

Во время остальных подобных периодов происходило то же самое. Общее увеличение колебалось от 20% до 60%, а в конце периода «ретроградного Меркурия» снижение достигло 26%. В феврале 2020 года, когда состоялся первый период, число тревожных вызовов выросло на 15% по сравнению с январем и декабрем. В октябре, в третий «ретроградный» период, увеличение составило 12%.

Эксперты добавили, что данным показателям есть и другие объяснения. Например, время года, погода и социально-экономические аспекты. Но «ретроградный Меркурий» тоже причастен к нарушениям в стране. Директор по маркетингу «Delta Системы безопасности» Валерий Ушков добавил, что в это время на 13% чаще преступления и правонарушения в стране совершали пьяные люди. На 17% выросло число ситуаций, которые потребовали выезда группы быстрого реагирования. Кроме того, в периоды «ретроградного Меркурия» снизилось число ложных вызовов (в среднем на 10%) и рост числа актуальных (примерно на 7%).

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о плюсах периода ретроградного Меркурия.