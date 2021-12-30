Воспитывая своего ребенка, родители уделяют особое внимание развитию положительных моральных качеств. Честность — одно из них. Обычно детская ложь проявляется неожиданно и ставит в тупик многих мам и пап. Детский и подростковый психолог Никита Карпов рассказал 5-tv.ru, почему ребенок врет и как помочь ему избавиться от этой вредной привычки.

«У каждого ребенка в определенный период детства есть потребность к тому, чтобы врать. Так развивается мозг. Первое вранье — это фантазирование. Это такие сказки, в которые ребенок сначала сам верит, а потом не верит. Родители начинают беспокоиться еще в этом возрасте, четырех-пяти лет. К шести-семи годам у ребенка появляется такое, условно, самосознание. И у него начинает отличаться то, что он думает от того, что он говорит. И появляется сознательное вранье», — сказал психолог.

Он объяснил, что цель детского вранья не всегда заключается в том, чтобы обмануть родителей. Иногда ложь для малыша — это своеобразная тренировка мозга.

«Про вранье родители сильно начинают переживать в старшей школе, когда то, о чем ребенок врет, вызывает у них достаточно сильную тревогу. Некорректно ставить вопрос: „Как избавиться от вранья?“ Хорошо бы сначала поразмышлять почему так происходит, зачем дети врут, и какая им от этого выгода», — сказал специалист.

По мнению Никиты Карпова, для ребенка существует всего две выгоды от вранья: чтобы чего-то избежать или чтобы что-то получить. Родителям стоит проанализировать поведение и мысли своего чада и понять, какой из двух вариантов наиболее вероятен в сложившейся ситуации.

По словам психолога, для подростка вранье — это просто более выгодная стратегия. Например, он врет, что делает уроки, а сам в это время смотрит YouTube. Все просто: не будет лжи — не будет YouTube. Ради любимого развлечения ребенок согласен получить нагоняй за вранье.

«Или ребенок врет для того, чтобы не получить „по голове“ за какое-то хулиганство. Многие родители декларируют позицию: „Мне важнее правда, чем то, что ты там натворил“. При этом когда ребенок им говорит правду про то, что он что-то натворил, родители не сдерживаются и начинают его ругать. Конечно же у ребенка полностью пропадает доверие. Он продолжит врать, потому что родители свое слово не сдержали», — отметил Карпов.

Психолог посоветовал родителям разбираться с детским враньем после того, как они проанализируют, что ребенок получает благодаря лжи и чего избегает. Затем нужно сделать так, чтобы ситуация «правды» для малыша или подростка стала выгоднее, чем ситуация «неправды».

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