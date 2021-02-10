«Предательница»: Соседов обрушился с критикой на вернувшуюся в Россию Максакову

Известный музыкальный критик Сергей Соседов не оценил возвращение в Россию оперной дивы Марии Максаковой, которая прежде несколько лет жила на Украине. Посмотрев несколько телешоу с ее участием, Соседов посоветовал звезде уезжать обратно по-хорошему, а не травить душу зрителя походами на ТВ и бессмысленными разговорами.

«Маша — предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень — уровень музыкального училища», — цитирует критика Sobesednik.ru.

В интервью изданию Сергей заявил откровенно: он не знает и не хочет знать ничего о «подковерных играх» в семье великой актрисы Людмилы Максаковой. Наверняка, у мамы и дочки есть свои тайны, ведь не зря столько лет они не общаются, отмечает журналист.

Соседов подчеркивает: Мария может сколько угодно выяснять отношения с родительницей, однако не имеет никакого права оскорблять Россию. Именно это более всего его и беспокоит.

«Она ушлая, пронырливая. Она лила грязь на Россию! Почему у нее никто не спрашивает, раскаивается ли она в этом? Кто вообще такая Максакова, чтобы ей давать слово? Что она может рассказать? Ума не приложу!» — негодовал знаменитый критик.

ТАСС /Шалгин Александр

Впрочем, не исключено, что мечта Сергея Соседова очень скоро исполнится. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Максакова намерена в скором времени перебраться в США. Звезда не скрывает: в новой стране хочет начать творческую карьеру с нуля.

Известно, что в 2016 году оперная дива уехала в Киев вместе с возлюбленным, депутатом Денисом Вороненковым. Спустя год его убили. Максакова одна воспитывала сына от политика на протяжении нескольких лет. Но в 2021-м решила «тайно» вернуться в Россию. Здесь у нее остались свекровь, мама, а также дети от предыдущих отношений.