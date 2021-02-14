С момента выхода сериала «Великолепный век» прошло уже десять лет. Сложно поверить, но легендарная турецкая сага стартовала в начале 2011 года. Российские зрители, как и турецкие, моментально влюбились в красивых и харизматичных героев, и не уставая следили за гаремными интригами все четыре сезона шоу.

Что стало с актерами из сериала «Великолепный век» и как они изменились за десять лет, узнал 5-tv.ru.

Мерьем Узерли

Кадр из сериала «Великолепный век»; globallookpress.com/ Gerald Matzka

Роль русской рабыни Александры, ставшей женой султана Сулеймана Великолепного — Хюррем, сделала турецко-немецкую актрису и модель Мерьем Узерли настоящей звездой. Она снималась в бешеном графике. Пока все считали этот сериал залогом успеха для карьеры Мерьем, сама актриса чувствовала себя пленницей.

Она очень уставала на съемках и в итоге покинула проект, воспользовавшись собственной беременностью. У нее родилась дочь Лара, которую Мерьем обожает. А вот отец девочки — бизнесмен Джан Атеш оказался мошенником. Он взял у актрисы в долг огромную сумму, а после расставания сбежал за границу, чтобы не возвращать деньги.

Карьера Узерли после «Великолепного века» не задалась. Почти все проекты были неудачными, а ее роли критики принимали холодно. Кроме того, многие поклонники осуждали Мерьем за чрезмерное увлечение пластической хирургией. В частности поклонникам не нравилось, как она изменила губы.

Сейчас Мерьем Узерли 37 лет.

Халит Эргенч

Кадр из сериала «Великолепный век»; globallookpress.com/ Kika Press

Знаменитый турецкий актер Халит Эргенч взялся за роль самого Сулеймана Великолепного, когда ему было 40 лет. Секс-символ на экране, в жизни — верный семьянин. Актер дважды женат. Его второй супругой стала актриса Бергюзар Корель, которая тоже снималась в этом культовом сериале. Сейчас счастливая семейная пара воспитывает двоих детей.

Халит Эргенч — один из самых востребованных актеров Турции. Помимо «Великолепного века», он также играл в мегапопулярной мелодраме «Тысяча и одна ночь». Известно, что кроме съемок в кино и сериалах он занимается музыкой и танцами.

Сейчас актеру 50 лет.

Нур Феттахоглу

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @eclipsnf

Актриса Нур Феттахоглу родилась в Германии в турецкой семье, но уже после школы вернулась на историческую родину. До съемок в «Великолепном веке» Феттахоглу училась на дизайнера и вела телешоу. Роль наложницы султана Сулеймана принесла ей всенародную славу и любовь. Играть Махидевран Султан она начала, когда ей было 30 лет. Четыре года назад актриса стала матерью, родив дочку от бывшего супруга. Позже возлюбленные снова сошлись.

Сейчас Нур Феттахоглу 40 лет.

Вахиде Перчин

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @vahide_percin1

Вахиде Перчин сменила Мерьем Узерли в «Великолепном веке», когда та покинула проект. Ее исполнение роли Хюррем Султан в зрелом возрасте сначала было воспринято фанатами сериала крайне недружелюбно, многие говорили, что она недостойна играть Хюррем Султан. Однако позже поклонники оценили талант Вахиде Перчин и согласились, что она хорошо вжилась в роль.

Говоря о жизни Вахиде Перчин нельзя не отметить 2013 год, который оказался буквально переломным в ее судьбе. Она начала играть в «Великолепном веке» именно в 2013-м. Незадолго до этого актриса победила онкологию — у нее был рак груди. В тот же год актриса развелась с супругом Алтаном Гердюмом, который также является известным турецким артистом. В браке они прожили почти два десятилетия. У пары есть дочка Ализе — девушка пошла по стопам звездных родителей и тоже снимается в сериалах и кино.

Сейчас Вахиде Перчин 55 лет.

Небахат Чехре

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @nebahatcehrefanclub

Актриса Небахат Чехре в сериале «Великолепный век» исполнила роль матери султана Сулеймана. Она играла в телепроекте с первой серии. На момент начала съемок ей было 65 лет.

Знаменитая турецкая актриса театра и кино Небахат Чехре имеет грузинские корни. Строить карьеру в шоу-бизнесе она начала рано — еще школьницей она выиграла конкурс красоты «Мисс Турция». Несмотря на яркую внешность и славу, в любви ей не везло. Она дважды была замужем, но детей у актрисы нет.

Сейчас Небахат Чехре 75 лет.

Сельма Эргеч

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @selmaergecofficial

Турецкая актриса и модель Сельма Эргеч родилась в немецком городе Хамм. Ее отец был турецким врачом, а мама — уроженка Германии — медсестрой. Прославилась на весь мир благодаря роли в американо-турецком фильме Сеть 2.0 и роли Хатидже Султан в сериале «Великолепный век».

При этом быть актрисой красавица изначально не собиралась. Она хотела пойти по стопам родителей и получила высшее медицинское образование. Постажировавшись в клинике, Эргеч решила попробовать себя в кино. Мир шоу-бизнеса больше ее не отпустил. Она сыграла в десятках фильмов и имеет огромный фан-куб. В настоящее время актриса счастливо замужем за бизнесменом Джаном Озом, у них есть дочка.

Сейчас Сельме Эргеч 42 года.

Мехмет Гюнсюр

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @mehmet.gunsur

Шехзаде Мустафа — в жизни актер Мехмет Гюнсюр. Он родился в Стамбуле, однако имеет татарское происхождение. Любопытно, что он вырос в семье научных деятелей. Его мать преподаватель, а отец — квантовый физик. Несмотря на это, и Мехмет, и его старшая сестра выбрали творческие специальности. Она стала хореографом, а он, отучившись на журналиста, полностью посвяти себя актерской и модельной деятельности.

При чем впервые на экране он появился уже в возрасте шести лет — снялся в рекламе. Затем в 14 лет он дебютировал в большом кино под названием «Мимоза расцвела весной». После этого симпатичного и талантливого мальчика начали активно приглашать на кастинги. Гюнсюр быстро завоевал популярность. Но настоящую мировую славу ему принесла главная роль в «Великолепном веке». Всего за годы творческой карьеры он снялся в порядка 30 фильмах и сериалах.

В 2006 году Мехмет Гюнсюр женился на итальянке Катерине Моджио и переехал жить в Рим. У супругов есть трое детей.

Сейчас Мехмету Гюнсюру 45 лет.

Селен Озтюрк

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @selenistan

Известной актрисе театра и кино Селен Озтюрк, которая является наполовину турчанкой, наполовину гречанкой, в сериале «Великолепный век» досталась роль Гюльфем Хатун.

С детства Селен мечтала стать певицей, поэтому после школы она получила музыкальное образование, отучившись в консерватории. Однако после выпуска из образовательного учреждения, она поняла, что все же больше ее душа лежит к актерской игре.

Она переехала из родного Измира в Стамбул и устроилась играть в камерный театр. Прежде чем попасть в кино, она продолжительное время блистала на сцене. В настоящий момент в ее послужном списке — 15 ролей в различных фильмах и сериалах. Известно, что актриса не замужем и не имеет детей.

Сейчас Селен Озтюрк 40 лет.

Толга Сарыташ

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @tolgasaritas_

Актер Толга Саратыш в сериале исполнил роль взрослого Шехзаде Джихангира, младшего сына правителя Османской империи. Он впервые начал играть в этой исторической картине в сентябре 2012 года, когда ему был всего 21 год. Эта роль принесла ему известность. После съемок в сериале, ему буквально посыпались предложения от режиссеров, которые хотели снять его в своих фильмах и сериалах.

Между тем Толга Сарыташ не только актер, но и музыкант. С юных лет он играл на гитаре в разных коллективах, и даже выступал со своей группой, которая впрочем быстро распалась. Несмотря на успешную карьеру в кино, Саратыш не оставляет мечты о музыке. Пока молодой актер не женат и не имеет наследников.

Сейчас актеру 30 лет.

Пынар Чаглар Генчтюрк

Кадр из сериала «Великолепный век»; Instagram @pintos7

В сериале «Великолепный век» Пынар Чаглар Генчтюрк исполнила роль Бейхан Султан — сестры султана Сулеймана Великолепного. Свою первую роль в кино она получила в 2009-м, когда ей было 27 лет. Через пару лет она прошла кастинг и получила, хоть второстепенную, но вполне заметную роль в самом кассовом и наиболее известном турецком сериале. Среди ее звездных проектов есть также ремейк сериала «Королек — птичка певчая». Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает. Поэтому о наличии у нее детей и супруга — неиизвестно.

Сейчас Пынар Чаглар Генчтюрк 39 лет.

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