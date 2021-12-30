ТОП-3 животных, приносящих здоровье и богатство хозяину

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист Эксклюзив 5 153

Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала какие животные помогут привлечь в дом материальное и физическое благосостояние.

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова утверждает, что братья наши меньшие способны приносить не только счастье и радость, но и вполне ощутимые материальные блага и здоровье. Она уверена, что у каждого человека есть собственное тотемное животное, которое при должной заботе и бережном уходе может установить связь с пространством и космосом.

Например, кошка «может выпросить для человека дом, чтобы человек никогда не потерял крышу над головой». Кроме этого, кошка способна увидеть потусторонние миры и даже вылечить, говорит шаман.

Что касается собак, то и здесь верные друзья человека, стараются всячески помочь хозяину с трудностями в жизни.

«Собачка выпрашивает здоровье для хозяина, она всегда просит космос дать возможность забрать трудности человека себе», — сообщила Кажетта Ахметжанова.

Козел, несмотря на то, что его с трудом можно отнести к домашним питомцам, по мнению ясновидящей, приносит хозяину достаток и здоровье.

«Козлята просят для владельцев богатства, также они могут исцелить человека», — заявила шаманка.

Ахметжанова отметила, что чем больше вы любите домашнее животное, тем больше оно сможет попросить для вас благ в тонких мирах.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 самых популярных пород собак в России.

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ТОП-3 животных, приносящих здоровье и богатство хозяину

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