ТОП-10 самых популярных пород собак в России в 2021 году

Стало известно, какие породы собак пользовались популярностью у россиян по итогам 2021 года. Российская кинологическая федерация (РКФ) обновила ежегодный рейтинг, согласно которому жители мегаполисов в РФ все больше отдают предпочтения домашним питомцам маленького и среднего размера. Объясняется такая любовь банальным удобством: собаку-компаньона можно взять с собой в кафе, гости или на работу, да и содержание малыша в квартире представляется более комфортным.

Тройка лидеров осталась неизменной. Уже шестой год подряд рейтинг возглавляет немецкий шпиц. На втором месте — миниатюрные чихуахуа, заслуженная бронза — у йоркширского терьера.

Топ-10 самых популярных пород собак среди россиян в 2021 году выглядит так:

1. Немецкий шпиц

Корни немецкого шпица восходят к скандинавским пастушьим собакам, которых викинги ввезли в Европу в Средние века. Популярность этой породы в наши дни объясняется веселым и дружелюбным нравом, бдительностью и стремлением активно участвовать в делах семьи.

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2. Чихуахуа

Любимчиками среди желающих завести четвероного друга чихуахуа сделали их невероятно малый размер и бесконечная преданность хозяину, которого эти малыши готовы сопровождать днем и ночью. Большой бонус этой породы — умение ладить с другими домашними питомцами.

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3. Йоркширский терьер

Комнатно-декоративная порода собак способна очаровывать с первого взгляда: йорки привлекательны, сообразительны, резвы и при этом интеллигентны. Беззаветная преданность и игривость — это те качества, благодаря которым их обожают семьи с детьми.

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4. Вельш-корги пемброк

Вельш-корги пемброк — универсальная порода как для квартиры, так и для загородного дома. Интеллектуальны, доброжелательны и активны, эти тонко чувствующие собаки стремительно переместились вверх сразу на два пункта, по сравнению с прошлым годом.

«Не удивительно, что эти любимцы королевы Великобритании покоряют сердца россиян. Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием», — прокомментировал выбор жителей страны президент РКФ Владимир Голубев.

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5. Немецкая овчарка

Отличные сторожевые собаки, беспрекословно признающие авторитет владельца. Считаются одной из самых умных пород, привязаны к детям, любят находиться в обществе человека. Им необходимы постоянные физические нагрузки.

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6. Лабрадор-ретривер

Лабрадоров с удовольствием выбирают охотники, спасатели, семейные и люди с ограниченными возможностями здоровья. Одна из проблем — контроль за весом любимца: лабрадоры — известные обжоры.

globallookpress.com / Stefan Schurr

7. Джек-рассел-терьер

С ним точно не соскучишься: собаки этой породы достаточно активны, быстро привязываются к членам семьи. Некоторое неудобство для соседей может представлять их громкий лай.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

8. Среднеазиатская овчарка

Бесстрашные алабаи славятся своими охранными и защитными качествами, не «продадутся» другому за кусок мяса, их отличает независимость и сильный характер, отрицательная черта — обидчивость.

ТАСС / Лебедев Артур

9. Французский бульдог

Маленькие, добродушные, практически бесшумные собаки хорошо уживаются с другими домашними животными и семьей с детьми. Преданность и сообразительность, а также отменное здоровье удерживают бульдогов в рейтинге россиян.

globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

10. Пудель

В целом, предпочтения россиян оказались предсказуемыми, кроме последнего места: мопса, замыкавшего десятку в прошлом году, уверенно потеснил пудель. Кинологи предсказывают, что интерес к этой породе будет только расти.

«Пудели, даже самых маленьких размеров, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Собаки этой породы являются воплощением красоты в сочетании с высоким интеллектом и покладистым характером. Они преданные животные, любят активные прогулки и всегда готовы принять участие в играх и забавах», — отметили в федерации.

globallookpress.com / Jens Büttner

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