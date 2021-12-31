Русская, финская или турецкая: какая баня лучше для красоты лица и тела?

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист Эксклюзив 1 115

Дерматолог Дарья Донец сравнила воздействие разных типов парных на организм человека и выбрала самую лучшую.

Фото, видео: depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Баня позволяет нам достичь успокоить нервную систему, расслабить мышцы и вывести из организма шлаки и токсины, рассказала 5-tv.ru Дарья Донец, врач-косметолог и дерматолог. Специалист сравнила три самых распространенных типа бань и рассказала, какая из них несет наибольшую пользу для красоты лица и тела.

Русская баня

Температура в банях этого типа достигает достаточно высоких показателей: 60-90 градусов по Цельсию, а влажность составляет почти 90%. Однако заядлые банщики любят сделать процедуру «погорячее» и могут поднять температуру до 120 градусов. И это очень вредно для организма, считает специалист.

«Такой перегрев организма крайне губителен для сердечно-сосудистой системы. Может появиться головокружение, слабость, тошнота. Высокие температуры в русской бане вызывают резкое усиление кровотока, с чем могут не справиться ломкие сосуды при куперозе и розацее. Обжигающее действие на кожу лица оказывает чрезмерное высушивание, а в зимний период это грозит нарушением защитных функций кожи лица», – утверждает дерматолог.

Финская сауна

Температура в этих банях еще выше, чем в русских - порядка 70-110 градусов по Цельсию. А вот влажность значительно ниже — всего 10-15%. То есть в сауне мы получаем воздействие сухого и горячего воздуха. Это также имеет негативные последствия.

«Влияние такого воздушного потока вызывает шелушения, покраснения, а еще повышает раздражительность и чувствительность кожи», — сообщает косметолог.

Турецкий хамам

Здесь температурный режим является самым благоприятным — всего 40-50 градусов при 100% влажности. По мнению специалиста, это лучший вариант для оздоровления тела и лица.

«Максимально деликатная активация потовых и сальных желез, что я очень рекомендую. Мой выбор падает, конечно, на турецкий хамам», — поделилась Дарья Донец.

Напоследок эксперт отметила, что все бани хороши по-своему, однако очень важно не злоупотреблять температурой. Дарья Донец также добавила, что вне зависимости от выбора типа бани после процедуры необходимо качественно увлажнить кожу.

«Нанесение тоников и кремов — самый важный этап», — подчеркнула косметолог.

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