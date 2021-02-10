Жена Алексея Навального Юлия покинула Россию
Блогеру на прошлой неделе заменили условный срок реальным по делу «Ив Роше».
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Жена российского блогера Алексея Навального Юлия покинула Россию. По информации 5-tv.ru, она вылетела рейсом из аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.
Алексей Навальный на минувшей неделе получил реальный срок вместо условного по делу «Ив Роше». Блогер вернулся из Германии, где проходил лечение, и был задержан за неоднократное нарушение правил испытательного срока, согласно которым был обязан отмечаться раз в два месяца в исправительной инспекции. Суд признал его виновным и заменил условное наказание реальным — блогеру предстоит отсидеть два года и восемь месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет требует заочно арестовать соратника Навального Леонида Волкова.
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