«Операция „русская Тихановская“». Зачем жена Навального улетела в Германию?

Жена Алексея Навального Юлия покинула Россию накануне очередного суда над мужем. Супруга блогера улетела в Германию, цели ее поездки не известны. Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru заявил, что ее ждет судьба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая так же стала лидером оппозиции так сказать «поневоле». Женщине прочат держать место, пока супруг находится в тюрьме.

«Понятно, что ее определенные круги на Западе видят как минимум местоблюстителем этого «престола». И соответственно на наших глазах начинается операция «русской Тихановской». Та это уже проанонсировала — «Мы потеряли мужей, они сидят, нам надо бороться” — и так далее. Видимо, госпожа Навальная оправилась за инструкциями», — сказал политолог.

При этом успеха этот ход явно не возымеет, уверен Гаспарян. Попытки настроить против власти народ не прошли в Белоруссии, еще меньше шансов на это в России. По его мнению, после суда по делу о клевете в адрес ветерана Навальным, от него отвернулись последние сочувствующие.

«К сожалению, в этом нет элемента новизны, с одной стороны, и с другой стороны, хотя бы какой-то толики здравого смысла. По той лишь причине, что это в Белоруссии не получилось, а в России это не получится тем более. Все уже насмотрелись, что из себя представляет господин Навальный. Даже те, кто еще какие-то иллюзии испытывал по поводу того, что это политик и так далее, они насмотрелись на то, что творилось во время суда над ветераном и поняли, что это все, это безнадежно», — заключил Гаспарян.

В прошлый вторник, 2 февраля, Алексей Навальный получил два года и восемь месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше». В 2015 году по данному разбирательству суд признал его виновным, однако проявил снисхождение и заменил тюремное наказание условным сроком. Однако в течение 2020 года блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. По возвращению из Германии, где он проходил лечение летом прошлого года, Навальный был задержан. Суд вынес решение заменить условное наказание реальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел суд по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.