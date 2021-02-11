«Я слышала, что в Питере расчленяют»: актрису Веденскую избили после премьеры

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Владимир Репман
Эксклюзив 1 008

Инцидент произошел на глазах бывшего мужа артистки — актера Владимира Епифанцева.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Известная российская актриса Анастасия Веденская стала участницей драки, которая произошла в одном из баров в центре Петербурга. Сообщается, что группа актеров, среди которых были Веденская и ее бывший муж Владимир Епифанцев, после премьеры фильма «Дочь тьмы» отправились в питейное заведение на улице Марата, чтобы отметить показ картины.

В ходе вечеринки у Веденской внезапно возник конфликт со знакомой режиссера фильма. Девушка схватила пивной бокал и запустила его в лицо актрисе.

«Это было ужасно. Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые. Мы сидели, потом они перешли на более крепки напитки. Сначала режиссер стал проявлять агрессию, проявлял словами. Мы коснулись темы о домашнем насилии. Я говорила, что муж не имеет право рвать на своей жене одежду, а режиссер сказал: „конечно имею“. Потом девушка неожиданно проявила агрессию, кинула в меня бокал», - рассказала в интервью 5-tv.ru исполнительница главной роли фильма «Дочь тьмы».

Как рассказала Веденская, удар был таким сильным, что осколки стекла впились ей в лоб, и кровь стала заливать глаза. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь. Позже актриса написала на обидчиков заявление в полицию.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Веденская рассказала о шокирующих подробностях сексуальных фантазий бывшего мужа Владимира Епифанцева. В шоу «Секрет на миллион» она описала хоум-видео, которые снимал супруг.

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