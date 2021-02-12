«108 апельсинов»: астролог рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год

В ночь с 11 на 12 февраля мир наконец официально попрощался с Крысой: наступил год Белого металлического Быка. Китайский Новый год — самое подходящее время для проведения различных ритуалов, направленных на привлечение в жизнь денег и удачи. Об одном из них 5-tv.ru рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

«Я вам расскажу об очень действенном и очень простом ритуале, который очень позитивный и сближает семью. Ритуал „108 апельсинов“. Он направлен на осуществление ваших желаний, улучшение финансового благосостояния и привлечения счастья и удачи в семью», — сказала астролог.

Она объяснила, что название ритуала скорее символичное, потому что всех пугает число — 108. Можно использовать девять цитрусовых. Их нужно раздать каждому члену семьи, который в свою очередь напишет одно слово, характеризующее его желание, например, «счастье» или «удача».

«Можно взять маркер для этого, чтобы надпись было видно. Затем нужно в ночь с 12 на 13 февраля, после полуночи, выйти из дома со своими апельсинами, выстроиться у порога всей семьей и вкатить одновременно апельсины в ваш дом», — пояснила Елена Егорова.

После этого, по словам эксперта в области китайской метафизики, апельсины можно катать по полу. Цитрусовые должны распределиться по всем углам дома и остаться там до утра.

Ранее 5-tv.ru писал, что зеркальные даты — загадочная тема в нумерологии и астрологии. Каждая из них сулит человечеству что-то особенное, и важно знать, как провести такой день с пользой. О том, что стоит делать, а от чего лучше воздержаться 12.02.2021, рассказала астропсихолог, таролог, мастер-рейки Олеся Мезенцева.