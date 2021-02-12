Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля для всех знаков зодиака

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Рита Цветкова
Эксклюзив 5 117

Рунический провидец Игорь Вечерский поделился прогнозом на предстоящую неделю и дал советы всем представителям зодиакального круга.

Фото, видео: depositphotos / Alexandra Lande

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о том, что ждет представителей всех знаков зодиака на неделе с 15 по 21 февраля 2021 года. Эксперт не раз предсказывал важные события в жизни мировых звезд и крупные мировые катастрофы. В этом ему помогает редкий дар говорить с рунами и предупреждать с их помощью о рисках и открывающихся в определенный период возможностях.

Овен

Перевернутые руны альгиз, уруз и тейваз в обычном положении советуют Овнам не рассчитывать на значительные результаты своего труда. Грядущая неделя не предоставит необходимых для реализации планов условий. Однако перспективы, считает Вечерский, скорее положительные — старт новых проектов будет успешным.

Телец

Наутиз, перевернутый уруз и перевернутая феху намекают Тельцам на финансовые риски. Остерегайтесь слишком смелых затей, требующих денежных вложений. Особое внимание нужно обратить на способ заработка средств — неделя с 15 по 21 февраля благоприятна для переосмысления своих возможностей и карьерных планов.

Близнецы

Руны иса, эйваз и перевернутый отал призывают продолжать работу над текущими процессами, не боясь возникающих на пути препятствий. В будущем эти сложности только укрепят позиции Близнецов и приблизят их к достижению поставленной цели. Смелее, по курсу только радужные перспективы!

Рак

Руна беркана, а также перевернутые альгиз перто говорят о том, что запланированные Ракам действия могут привести к открытию новой информации. Возможно, разоблачение сделает вас в некотором роде уязвимыми, но оно не помешает реализовать поставленные задачи. Уже существующие, а также вероятные трудности будут преодолены, не сомневайтесь.

Лев

Теваз, беркана и перевернутая вуньо дают вам возможность на этой неделе проявить завидную эффективность в делах: Львы получат возможности как для активных и твердых действий, так и для построения важных планов на будущее. Руны дева ингуз, наутиз и вуньо советуют не откладывать ожидаемые перемены, к которым вы долго готовились, начинайте исполнение задуманного как можно скорее. Важно также проанализировать уже пройденный путь, четко оценить упущения, недостатки алгоритма и внешние помехи, которые не позволяли реализоваться в максимальной степени.

Весы

Руны кено, хагалаз и иса открывают новые возможности: направленные и контролируемые вами действия создадут прекрасную почву для реализации разного рода долгосрочных проектов и будущих дел. Главное — иметь четкое представление о желаемом, ставить цель и неотступной двигаться к ней. На неделе с 15 по 21 февраля Весы с легкостью смогут избавиться от того, что стало ненужным и мешает вашему дальнейшему развитию.

Скорпион

Руна гебо, а также перевернутые ансуз и эваз сделают Скорпионов максимально открытыми для плодотворного взаимодействия и общения с окружающими людьми. Однако существуют и риски: ваше доверие может быть обмануто, а некоторые полученные сведения окажутся ложными. Опасность быть введенным в заблуждение нивелируется благоприятностью недели для построения далеко идущих планов. Шансы осуществить давно задуманные цели в ближайшем будущем очень велики.

Стрелец

Ингуз, перевернутые кено и тейваз предупреждают: на этой неделе лучше не совершать активных действий, потому как перемены могут привести к нежелательным результатам. Более продуктивным будет усилить контроль над своей жизнью, тщательно продумывать ходы и анализировать итоги каждого проекта или эпизода. Не стремитесь форсировать события, некоторые вещи пока просто не готовы прийти в вашу жизнь, Стрельцы.

Козерог

Перевернутые вуньо и феху, а также уруз предрекают сложности в финансовой сфере и призывают не совершать необдуманных поступков. Козерогам на неделе с 15 по 21 февраля нужно сосредоточиться на сохранении благосостояния. Избегайте лишних трат и сомнительных вложений. В ближайшие семь дней займите позицию ожидания более безопасного периода. Пока претендовать на новые достижения бессмысленно. Ваш шанс еще настанет, не сомневайтесь!

Водолей

Ингуз, дагаз и тейваз советуют Водолеям приложить на этой неделе все усилия для достижения поставленных целей. Только активные действия без промедления и сомнений приведут вас к ожидаемому результату. В данный период руны задают хороший старт и гарантируют позитивный потенциал для всех возможных планов и проектов.

Рыбы

Руны феху, йера и перевернутый альгиз открывают прекрасные возможности для удачной реализации планов в сфере финансов. На неделе с 15 по 21 февраля у Рыб будут все шансы хорошо потрудиться и получить за это достойную награду, в том числе в денежном эквиваленте. При этом вероятны и некоторого рода сложности на вашем пути — проявите стойкость и целеустремленность. В целом период достаточно благоприятен для вашего материального благосостояния.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Вечерский составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.

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Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля для всех знаков зодиака

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