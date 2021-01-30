Рунический гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Гадание по рунам дает возможность узнать о будущем буквально все. Поэтому так ценятся те, кто способен правильно прочесть их значение, ведь от толкования рун зависит точность сделанного прогноза.

Рунический провидец Игорь Вечерский не раз предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы. Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

Райдо, беркана и перевернутый лагуз говорят о том, что в этом месяце вы можете начинать новые дела и развивать уже существующие. В обоих случаях вы сможете достичь хорошего результата. Однако вам следует не забывать о том, что возможны неожиданности. Стоит помнить, что в ваши планы могут внести коррективы события, происходящие независимо от вас.

Телец

Феху, альгиз и соуло говорят о том, что этот месяц будет хорош для заработка, приобретения материальных ценностей и начала новых дел, связанных с извлечением прибыли. В это время вы можете хорошо проявить свои способности и максимально реализовать те качества, которые у вас уже имеются.

Близнецы

Перто, феху и турисаз говорят о том, что в этом месяце могут открыться новые обстоятельства в области финансового благополучия. При этом именно эта сфера может проявить себя неоднозначно. С одной стороны, вы получаете хорошие возможности для развития, с другой — вероятны некоторые сложности, связанные с непониманием и ожесточением конкуренции.

Рак

Дагаз, соуло и турисаз советуют не откладывать на следующие периоды те проекты, которые вы запланировали реализовать. Все потому, что именно сейчас руны сулят удачное сочетание возможностей для достижения поставленных целей.

Лев

Ингуз, беркана и гебо советуют в этом месяце наладить нужный уровень взаимодействия с окружающими людьми. Сейчас достаточно удачное время для выстраивания новых коммуникаций, связанных со сферой бизнеса, работы, различных проектов. Новые знакомства могут принести хороший и долговременный успех.

Дева

Ансуз, феху и кено советуют действовать по плану, в полной мере использовать материальные ресурсы, а также не забывать о своей работе. Потому что сейчас вы можете, задействовав способность убеждать, расширить свои возможности.

Весы

Феху ансуз и наутиз говорят о том, что в этом месяце нужно быть аккуратными в выражениях и не распространять лишнюю информацию. Кроме того, следует прислушаться к советам знающих людей, если такие рядом есть. Это может принести хороший результат. Возможна некоторая нехватка ресурсов, однако финансовая удача даст вам возможности преодолеть сложности.

Скорпион

Феху, наутиз и ансуз предупреждают о том, что материальное благополучие готово прийти в вашу жизнь. Вам необходимо суметь договориться с собой и осознать недостатки характера, которые не дают вам в полной мере реализовать свой внутренний потенциал.

Стрелец

Ингуз, манназ и эваз советуют обратить внимание на окружающих вас людей, потому что рядом есть люди, с которыми у вас могут сложить только деловые отношения. При этом в феврале вы можете встретить партнера, с которым можно будет и вместе работать, и дружить. Такие договоренности могут оказать влияние на ваше будущее в долгосрочной перспективе.

Козерог

Наутиз, феху и райдо говорят о том, что сложности скоро закончатся, а давно тянущиеся дела завершатся успехом. Но для них необходимо найти новый способ реализации. Возможно, с вашей стороны потребуется вложение личных средств, однако все будет не напрасно.

Водолей

Соуло, эваз и манназ призывают вас реализовывать задуманное, строить планы и активно взаимодействовать с людьми. Потому что этот период дает отличные возможности именно в проявлении своих деловых качеств.

Рыбы

Турисаз, перто и перевернутый лагуз говорит о том, что этот месяц может быть непростым. Однако он дает как хорошие возможности, так и некоторые риски. Правильно используя предоставленные шансы, вы сможете избежать проблем и перейти на новый этап. Это позволит совершить шаг в лучшее будущее.

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