«Как труп выловил»: Епифанцев описал свое состояние после драки в Петербурге

Интерес к личности Владимира Епифанцева после жестокой драки в петербургском баре серьезно возрос. Одни ругают актера за «чудовищное поведение», другие хвалят за «мужество», но главное — есть активность!

Судя по реакции деятеля искусств, ему сложившаяся ситуация более напоминает трагикомедию. В разгар обсуждений драки в соцсетях Епифанцев выложил несколько видео, на которых рассказал одну печально-сатирическую историю, произошедшую с ним несколько лет назад. Ощущения от пережитого он сравнил со своим состоянием после «боя» в Петербурге.

Речь шла об инциденте в Тушино. Неподалеку от дома актера в Москве-реке утонул нетрезвый мужчина. Не могли найти его тело ни водолазы, ни волонтеры.

«Никто его не мог выловить! Я рассчитал течение, примерно понял, где он прыгнул и где может быть, нырнул и с первого раза вытащил. Его вынесли на берег. Естественно, он был уже мертв, но меня все поздравляли и говорили: „Молодец! Мужик! Спас!“. С тех пор меня какое-то время называли „спасатель“. Но никто даже не сопоставлял вот этот момент, что я выловил-то труп», — подчеркнул Владимир Епифанцев.

Подводя итог, актер заметил, что и сегодня, после жуткого побоища в баре, многие его хвалят. Слыша до боли знакомые «Молодец!» и «Мужик!», Владимир невольно ощущает себя тем «спасателем», героем, которым по факту отнюдь не является.

Накануне камеры наблюдения запечатлели момент драки Епифанцева в Петербурге. На ролике, публикованном 5-tv.ru видно, как звезда «Зеленого слоника» вмешался в потасовку, в которой участвовали режиссер фильма «Дочь тьмы» со своей подругой и отдыхающие там же актриса Анастасия Веденская со своим молодым человеком. Инцидент произошел в баре на улице Марата. Епифанцев не смог не отреагировать на то, что его бывшей супруге Веденской во время спора прилетел в голову пивной бокал от оппонентки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жесткой драки Владимира Епифанцева с посетителями петербургского бара.