«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

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Егор Измалкин
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Артист принял активное участие в жесткой драке селебрити в петербургском баре и отправил в нокаут одного из своих оппонентов.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @vladimirepifantsev69

Актер Владимир Епифанцев, который накануне подрался в петербургском баре, рассказал, зачем разулся перед потасовкой. О мотиве действий звезды кино стало известно подписчикам его Instagram.

«По многочисленным просьбам рассказываю, почему я был босиком. Вот это та обувь, которую я снял. Довольно тяжелый ботинок. Это чисто на рефлексе. Снимаешь обувь, чтобы ногами отвешивать пощечины, а не убивать человека», — заявил Епифанцев и продемонстрировал в камеру массивные башмаки.

5-tv.ru

Это подтвердило версию бойца MMA Александра Шлеменко, который ранее предположил, что артист таким образом пытался минимизировать урон своим противникам.

Накануне камеры наблюдения запечатлели момент драки Епифанцева в Петербурге. На ролике, который публиковал 5-tv.ru видно, как между звездой «Зеленого слоника», отдыхающим вместе с экс-супругой Анастасией Веденской, и другими посетителями бара на улице Марата случился конфликт. Так артист отреагировал на то, что его бывшей возлюбленной во время спора прилетел в голову пивной бокал от оппонентки.

Ранее 5-tv.ru писал, что действия Епифанцева осудила боксер Ангелина Семенова.

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