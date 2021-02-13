«Какая грация»: Пугачева показала дочь Лизу, которая в танце делает уборку

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Алексей Хитров
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В комментариях под домашним видео Примадонны с детьми отметились ее звездные друзья и коллеги.

«Какая грация»: Пугачева показала дочь Лизу, которая в танце делает уборку

Фото: Instagram @maxgalkinru

Певица Алла Пугачева выложила в Instagram видео, на котором их с Максимом Галкиным дочь Лиза вместе с домашним учителем делают уборку на кухне и при этом танцуют. Судя по комментарию Примадонны, девушка-педагог намерено учит Лизу домашнему хозяйству в игровой форме.

«Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится», — подписала видео Пугачева.

В ролике присутствует и сын Аллы и Максима Гарри, который наблюдает за грациозной сестрой, порхающей по кухне.

«А со стола вытереть?» — замечает Пугачева за кадром.

Лиза тут же берет салфетку и прибирает со стола.

 
 
 
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Каждое видео детей Пугачевой и Галкина набирает в сети тысячи просмотров и восхищенных комментариев. Новое не стало исключением.

«Какая прелесть. Алла Борисовна у вас чудесные дети!»

«Очаровательная леди»;

«Какие детки молодцы! Лиза просто принцесса»;

«Какая грация!» — восторгаются подписчики.

Не остались в стороне и звездные коллеги и друзья Пугачевой и Галкина.

«Мои любимки! Давно уже не виделись!» — одним из первых отметился в комментариях певец и композитор Игорь Николаев.

«Все успевает — и танцевать, и убраться, умница! Пример многим взрослым», — восхитилась певица Ирина Салтыкова.

«Супер», — лаконично прокомментировала светская львица Ида Достман.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певица Алла Пугачева продолжает жить затворницей в семейном замке, так как, по слухам, панически боится коронавируса.

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