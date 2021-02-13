«Самый расцвет для мужчины»: актер Ташлыков о смерти коллеги по «Следу» Валкмана

Известие о внезапной смерти российского актера Олега Валкмана потрясло его родственников, коллег, знакомых и фанатов. Известный зрителям по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След» актер скончался в субботу, 13 февраля.

Информацию о смерти Олега Валкмана в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подтвердила его представитель. Она сообщила, что актеру резко стало плохо, поднялась температура. Он попал в реанимацию и вскоре его не стало. Причины смерти на данный момент уточняются.

В интервью 5-tv.ru его коллега по «Следу» Владимир Ташлыков рассказал, каким был при жизни Олег Валкман.

«Очень грустное событие, которое произошло, с этим никак нельзя смириться, с тем, когда человек уходит из жизни. Олег был очень добрым человеком и порядочным, и актером он был очень хорошим. И до того, как он пришел к нам, на наш проект, у него был ряд ролей довольно заметных, которые он играл. Он относился с большим трепетом к тому, что он делает на нашем проекте. Мы с ним перед тем, как снимали сцену, мы всегда по несколько раз проходились, обговаривали ее, обсуждали ее. Он всегда был очень внимателен, благодарен к словам, к замечаниям, поэтому мне очень жаль, что такой человек ушел из жизни», — заявил Ташлыков.

Он также отметил, что Валкман ушел из жизни на пике своей карьеры.

«Очень жалко. Мне кажется это самый расцвет для мужчины в этом возрасте и уходить, когда у тебя есть все, есть силы, есть опыт, есть возможность радовать зрителей и не только нашим проектом, но и многими другими, потому что он несомненно очень талантливый. Очень–очень жаль», — заключил актер Владимир Ташлыков.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года в Нижнем Новгороде. Он окончил Горьковское театральное училище, а в 1996 году выпустился из Российского института театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского.

Он впервые появился на экране в 1994 году, но его активное участие в съемках в кино началось только в 2001 году. Олег Валкман играл в таких известных телесериалах, как «Громовы», «След» и других. Всего в фильмографии Валкмана насчитывается 47 работ.

По данным 5-tv.ru, вскрытие назначено на понедельник. Место и время прощания с актером станут известны также 15 февраля.