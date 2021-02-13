Стало известно место похорон звезды сериала «След» Олега Валкмана

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Виктория Андреева
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Знаменитый актер, который в сериале на Пятом канале исполнял роль патологоанатома, скончался 13 февраля на 53-м году жизни.

Стало известно место похорон звезды сериала «След» Олега Валкмана

Фото: valkman.ru

Тело скончавшегося в Москве актера Олега Валкмана транспортируют для захоронения на родину в Нижний Новгород. Данная информация опубликована в сообщении на официальном сайте звезды сериала «След».

Там же сообщается об открытии сбора средств на похороны Валкмана. Уточняется, что у актера нет ни родителей, ни братьев, ни сестер. Из ближайших родственников — только племянница с трехмесячным ребенком на руках, которой затруднительно самостоятельно организовать церемонию.

«Всю свою жизнь он был бесконечно предан своему делу. Он всегда был отзывчивым и чутким к людям. Утрата эта тяжела и невосполнима», — скорбели представители Олега Валкмана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до смерти известный актер почувствовал себя плохо. В частности, у него наблюдалась повышенная температура тела. Агент Валкмана Алена Мишина сообщила, что Олегу немедленно вызвали скорую. После госпитализации его положили в реанимационное отделение, где он и скончался 13 февраля.

Что стало истинной причиной смерти Валкмана — станет известно после вскрытия. Экспертизу назначили на 15 февраля.

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