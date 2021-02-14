Актриса Анна Михалкова показала редкое архивное фото молодой матери. Необычным снимком Татьяны Михалковой артистка поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram.

На фото Татьяна запечатлена еще совсем молодой и стройной девушкой в откровенном наряде, демонстрирующем отличную фигуру.

«Это моя мама! Эта фотография была сделана на Николиной горе», — подписала публикацию Анна.

14 февраля супруга режиссера Никиты Михалкова отмечает день рождения. Ей исполняется 73 года. Снимок, опубликованный ее дочерью в честь праздника, позволил фанатам знаменитой династии увидеть, какой была Татьяна в годы модельной юности.

«Для меня моя мама всегда была и остается самой красивой женщиной. Мама вся состоит только из любви. Любви к нам, к папе, к внукам, — нежно написала Анна. — Ее любовь бывает настоящим испытанием, но именно ее любовь доказывает нам что любовь побеждает все, всему верит, долго терпит, и не мыслит зла».

В завершение дочка выразила надежду, что сможет перенять такой талант у своей матери.

Instagram @anikiti4na

Подписчики Анны поспешили присоединиться к поздравлениям.

«Действительно, она красотка!»;

«Какая шикарная»;

«С днем рождения потрясающую, всегда роскошную и настоящую женщину», — написали ей в комментариях.

Татьяна Михалкова — вторая супруга Никиты Сергеевича. После развода с Анастасией Вертинской, которая родила ему сына Степана, он женился на модели. С тех пор прошло уже 47 лет. В браке на свет появились трое детей: Анна, Артем и Надежда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Вертинская назвала причины развода с Михалковым.