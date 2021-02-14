Экс-супруга Епифанцева намерена засудить виновницу кровавой драки в Петербурге

Бывшая супруга актера Владимира Епифанцева звезда кино Анастасия Введенская обратилась к своему адвокату для того, чтобы засудить избившую ее в одном из баров Петербурга женщину.

По словам актрисы, ее дважды ударили пивным бокалом по лицу, и сделала это подруга режиссера фильма «Дочь тьмы» Ростислава Мусаева — все участники драки пришли в одно и то же заведение после премьеры картины. Анастасия, к слову, снималась в этом фильме. Окровавленное лицо после атаки незнакомки Введенская показала на своей странице в Instagram, чем немало напугала фанатов.

Адвокат актрисы рассказал, что у его подопечной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, поэтому есть шанс вменить нападавшей нанесение среднего или даже тяжкого вреда здоровью.

«Анастасия настроена привлечь данную девушку к ответственности без всякой компенсации. Ей не нужны деньги и извинения, она просто хочет наказать ее по всей строгости закона, а в этом случае законом предусмотрено лишение свободы до семи лет», — поведал юрист корреспондентам канала НТВ.

Instagram @anastasia_vedenskaia

В драке участвовал также экс-супруг Введенской Владимир Епифанцев. Во время инцидента он находился в том же баре, но в другой компании. Увидев, что Анастасия в опасности, артист бросился в бой. После стычки с Епифанцевым режиссера Мусаева госпитализировали с рядом травм.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жесткой драки Владимира Епифанцева с посетителями петербургского бара.