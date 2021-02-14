«Голова, почки, селезенка»: побитого Епифанцевым режиссера госпитализировали

Режиссер Ростислав Мусаев — противник актера Владимира Епифанцева в недавней громкой драке в Петербурге — рассказал свою версию случившегося. Она несколько отличается от той, что озвучили звезда сериала «Лютый» и его экс-супруга Анастасия Веденская.

По словам Мусаева, в злополучное заведение на улице Марата его позвала сама Веденская. Они отправились туда небольшой компанией после премьеры фильма «Дочь тьмы» — его снял Ростислав, а одну из ролей сыграла Анастасия. Но вскоре между присутствовавшими девушками начался конфликт.

«Мы прекрасно общались, иногда спорили, ругались, но в рамках приличия. Настя — тот человек, который не лезет за словом в карман и может задеть, — рассказал Мусаев в беседе со Starhit.ru. — Урегулировать конфликт словесно не получилось. Тогда Вика встала, бросила бокал на стол, он разбился, следом полетел второй. Какой-то из них попал в Настю. И тут Саша с Максом сцепились. У Насти пошла кровь».

По версии же пострадавшей Веденской, бокал бросили в ее голову намеренно. Поэтому экс-супруг и бросился ее защищать, хотя был в ресторане с другой компанией. Мусаев до «битвы» с Епифанцевым даже не знал актера.

«А он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови. Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное, и я должен переключить его внимание на себя, — пояснил режиссер. — В итоге Епифанцев нанес мне несколько ударов, разбил нос, правда, крови было немного».

Уже по возвращении в Москву Мусаев обратился в травмпункт, так как головокружение его не покидало. У него выявили целый ряд травм и отправили на госпитализацию.

«Надо проверить голову, ребра, почки, селезенку — живые они или нет», — рассказал о своих планах Мусаев.

Режиссер возмущен, как их драку обсуждают в сети. На него обрушилась волна хейтерских комментариев, хотя он — не единственный участник происшествия. Мусаев полагает, что Веденская теперь преподносит часть фактов в выгодном для себя свете.

«Все в этой истории повели себя не самым лучшим образом, и вышло то, что вышло. Мне очень больно. Я знаю всех этих людей и очень переживаю», — заявил он.

Сама Анастасия Веденская продолжает настаивать, что нападение было умышленным. Она уже показала подписчикам в Instagram свое изуродованное после драки лицо.

Ранее 5-tv.ru писал, как актер Владимир Епифанцев описал свое состояние после драки в Петербурге.