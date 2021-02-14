В Петербурге десятилетняя девочка погибла при загадочных обстоятельствах

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Василий Заика
Эксклюзив 1 254

Трагический инцидент произошел утром 14 февраля на Новгородской улице в Колпино.

В Петербурге десятилетняя девочка погибла при загадочных обстоятельствах

Фото: Depositphotos / stevanovicigor

Десятилетняя жительница Петербурга погибла при загадочных обстоятельствах. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел утром 14 февраля в одном из дворов на Новгородской улице в Колпино.

Тревогу забила мать девочки, когда обнаружила, что ребенок без верхней одежды пропал посреди ночи из квартиры. Перепуганная женщина сообщила о произошедшем в полицию и бросилась на поиски. Безутешная мать некоторое время металась по улице, но безрезультатно.

Спустя полчаса в правоохранительные органы поступил звонок от случайного прохожего. Мужчина обнаружил тело девочки в одном из дворов на детской площадке.

Обстоятельства трагедии и другие подробности произошедшего сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестры сгорели заживо при попытке изгнать дух покойного отца из дома под Тюменью.

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