Сергей Жорин назвал реальную стоимость части имущества Петросяна

Адвокат Евгения Петросяна — Сергей Жорин — обозначил, что ни о каком состоянии, которое якобы оценили в два миллиарда рублей, речи не идет. (Подобные данные появились ранее в СМИ — Прим.ред.)

По словам звездного адвоката, самого Евгения Вагановича подобные слухи даже рассмешили, ведь на самом деле совместно нажитое в браке с Еленой Степаненко имущество оценивается куда скромнее. В качестве примера Жорин привел наличие в коллекции юмориста некоторых книг, которые никак нельзя отнести к ценным экземплярам.

«Стоимость совместно нажитого имущества, которое фигурирует в некоторых источниках намного, порой в сотни, в тысячи завышена, чем это обстоит на самом деле. Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого — есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза. Словом, то, что фигурирует в некоторых изданиях преувеличено, и мы с Евгением Вагановичем даже шутили, что он не отказался бы от этих миллиардов, но в действительности все намного-намного скромнее», — сказал Жорин.

Также Сергей Жорин отметил, что в результате проведенной судебной экспертизы предполагаемая стоимость имущества наоборот уменьшилась значительно, а на некоторые предметы и вовсе — в два раза. Адвокат Петросяна настаивает, что распространенная информация про состояние, оцененное в два миллиарда рублей — фейк, так как ни одна из официальных сторон не называла конкретных цифр, а процесс носит закрытый характер.

Раздел имущества между юмористами не может завершиться вот уже несколько лет. Степаненко и Петросян согласились поделить все пополам, однако не смогли определиться, какие именно активы кому из них достанутся. В результате суд инициировал процедуру описи недвижимости и других вещей для проведения корректного раздела в рамках закона.