Сергей Жорин назвал реальную стоимость части имущества Петросяна

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 2 953

Звездный адвокат прокомментировал информацию о якобы двухмиллиардном состоянии, нажитом в браке Петросяна со Степаненко.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Адвокат Евгения Петросяна — Сергей Жорин — обозначил, что ни о каком состоянии, которое якобы оценили в два миллиарда рублей, речи не идет. (Подобные данные появились ранее в СМИ — Прим.ред.)

По словам звездного адвоката, самого Евгения Вагановича подобные слухи даже рассмешили, ведь на самом деле совместно нажитое в браке с Еленой Степаненко имущество оценивается куда скромнее. В качестве примера Жорин привел наличие в коллекции юмориста некоторых книг, которые никак нельзя отнести к ценным экземплярам.

«Стоимость совместно нажитого имущества, которое фигурирует в некоторых источниках намного, порой в сотни, в тысячи завышена, чем это обстоит на самом деле. Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого — есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза. Словом, то, что фигурирует в некоторых изданиях преувеличено, и мы с Евгением Вагановичем даже шутили, что он не отказался бы от этих миллиардов, но в действительности все намного-намного скромнее», — сказал Жорин.

Также Сергей Жорин отметил, что в результате проведенной судебной экспертизы предполагаемая стоимость имущества наоборот уменьшилась значительно, а на некоторые предметы и вовсе — в два раза. Адвокат Петросяна настаивает, что распространенная информация про состояние, оцененное в два миллиарда рублей — фейк, так как ни одна из официальных сторон не называла конкретных цифр, а процесс носит закрытый характер.

Раздел имущества между юмористами не может завершиться вот уже несколько лет. Степаненко и Петросян согласились поделить все пополам, однако не смогли определиться, какие именно активы кому из них достанутся. В результате суд инициировал процедуру описи недвижимости и других вещей для проведения корректного раздела в рамках закона.

Оценочная экспертиза длилась около двух лет. Недавно адвокаты сторон ознакомились с заключением специалистов, им предстояло подготовить требования к следующему заседанию по делу, назначенному на 11 марта 2021 года.

Читайте также

-10° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.31
-0.63 88.98
-0.63
Славянский гороскоп: какое вы тотемное животное по году рождения?

Последние новости

20:16
Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID
20:06
Олеся Железняк назвала истинную причину закрытия сериала «Сваты»
19:57
Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией
19:46
Павел Глоба поделился астропрогнозом на неделю с 15 по 21 февраля
19:42
Сергей Жорин назвал реальную стоимость части имущества Петросяна
19:25
Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом

Сейчас читают

Любят погорячее: ТОП-5 самых раскрепощенных в сексе знаков зодиака
Скандалы и потери: ТОП-7 знаков зодиака, которым не повезет в марте 2021-го
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака