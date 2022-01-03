Какие анализы нужно сдать россиянам, чтобы не пропустить «постковидный» синдром

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в интервью сайту KP.RU рассказала, какие анализы необходимо сдать россиянам, чтобы не пропустить «постковидный» синдром.

Специалист пояснила, что COVID-19 не является обычной кратковременной респираторной инфекцией. По ее словам, отголоски заразы в основном беспокоят пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме. В свою очередь, тем, кому удалось легко справиться с коронавирусом, расслабляться не стоит.

«Все чаще проявления „постковидного“ синдрома отмечаются у молодых людей, которые не имеют каких-либо хронических заболеваний», — сказала Маргарита Провоторова.

Россияне жалуются на непрекращающийся кашель, одышку, утомляемость на фоне привычных нагрузок и повышение артериального давления. В отдельных случаях наблюдается снижение памяти, ухудшение обоняния и даже выпадение волос.

Эпидемиолог рекомендует перенесшим COVID-19 находиться под наблюдением врачей и пройти курс реабилитации в рамках специальных «постковидных» программ. Кроме прочего, необходимо провести общеклиническое исследование крови, а также определение уровня С-реактивного белка и определение Д-димера (маркер риска образования тромбов — Прим.ред.).

«Для врачей не новость, что многие вирусные заболевания могут быть триггерами в развитии аутоиммунной патологии. Окончательно оценить связь между COVID-19 и развитием аутоиммунных процессов еще предстоит. Однако, если у пациента течение „постковидного“ синдрома сохраняется длительное время, нужно убедиться, что это не проявления аутоиммунного заболевания», — отметила специалист.

Маргарита Провоторова добавила, что помимо лабораторных тестов россиянам может потребоваться проведение ряда инструментальных исследований, в числе которых электрокардиография, оценка функции внешнего дыхания и оценка уровня сатурации крови.

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