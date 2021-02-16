Разорвали танцпол: Барановская нежно поцеловала спутника на вечеринке — видео
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина посетила мероприятие в честь дня рождения Ирины Дубцовой.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская в разделе сторис своего аккаунта в Instagram поделилась с подписчиками видео, снятым на вечеринке в честь дня рождения певицы Ирины Дубцовой. На кадрах видно, как виновница торжества исполняет свой хит «Не целуешь». Рядом с вокалисткой на танцполе «отжигает» 35-летняя бывшая жена футболиста Андрея Аршавина.
В этот момент знаменитость сзади придерживает за плечо мужчина, похожий на директора музыкального телеканала по работе с артистами Николая Попова.
«Я уеду на такси, провожать не будешь.
Я уеду, не спросив, все равно забудешь.
Караоке до утра петь, что ты со вчера
Не звонишь, не пишешь, не любишь, не целуешь», — поет Ирина Дубцова.
После финальной строчки припева Юлия Барановская внезапно поворачивается к своему спутнику и несколько раз целует его в щеку, а потом и в губы.
По некоторым данным, телеведущая и ее приятель до выхода на танцпол непринужденно вели беседу за столиком.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская боялась спиться после разрыва с Аршавиным.
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