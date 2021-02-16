Лена Миро предложила ввести 90%-й налог на доходы актеров

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Василий Заика
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В очередном посте блогер поддержала «приструнившего» российских знаменитостей режиссера Никиту Михалкова.

Лена Миро предложила ввести 90%-й налог на доходы актеров

Фото: Depositphotos / blinow61

Блогер Лена Миро предложила ввести 90%-й налог на доходы российских актеров. Известный критик знаменитостей опубликовала пост, в котором поддержала «приструнившего» селебрити режиссера Никиту Михалкова.

В тексте Лена Миро привела цитату кинематографиста, который утверждает, что один съемочный день звезды фильма «Я худею» Александры Бортич стоит от 200 до 300 тысяч рублей. По словам блогера, Никита Михалков не обошел вниманием и бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана, гонорары которого в общем аналогичны.

«Помимо киношных гонораров, артисты служат в театрах, где уже государство платит им очень большие деньги. Телевидение, рекламные ролики, реклама в соцсетях — все это значительно увеличивает и без того огромные суммы», — цитирует Лену Миро ФАН.

Критик склонна считать, что актеры в основной своей массе абсолютно не умеют играть. По ее мнению, они «изображают» сами себя, и никто особо не «запаривается».

Лена Миро указала, что в отличие от них, например, сценаристы вкладывают талант, знания и фантазию в детище. Режиссеры тратят массу усилий и в буквальном смысле до седьмого пота гоняют по съемочной площадке «бездарностей». Блогер возмущена тем, что «вкалывают» все, в то время как прилично зарабатывают только актеры.

Критик знаменитостей считает сложившуюся ситуацию крайне несправедливой и считает, что в отношении селебрити необходимо ввести 90%-й налог, который станет пополнять бюджет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Миро предрекла скорый развод Собчак и Богомолову.

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