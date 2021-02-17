Гинеколог дала совет, как избавиться от болезненной менструации

Большинство женщин хотя бы на один день в месяц (некоторые дольше — Прим.ред.) в буквальном смысле выпадают из жизни — виной всему сильные боли и неприятные ощущения внизу живота. Ко всему этому также добавляется повышенная раздражительность, тошнота и обострение обоняния.

По словам акушера-гинеколога Екатерины Хиврич, с такой проблемой сталкиваются 50-90% дам репродуктивного возраста. У этого состояния есть название — дисменорея или альгодисменорея. Врач рассказала 5-tv.ru о причинах менструальных болей у женщин и дала совет, как справиться с этим недомоганием.

«Выделяют первичную и вторичную дисменорею. Вторичная — это симптом какого-либо заболевания. Как правило, это наружный генитальный эндометриоз. Первичная связана с избыточной выработкой простагландинов. Эти вещества вызывают сокращение матки для полноценного выхода менструальной крови», — объяснила гинеколог.

Если простагландинов вырабатывается чрезмерно много или чувствительность к ним повышена, матка сокращается слишком сильно. И это вызывает боль. При болезненных менструациях, необходимо обратиться к врачу. Он проведет дифференциальную диагностику между первичной и вторичной дисменореей.

«При вторичной дисменорее назначается лечение того заболевания, которое приводит к болезненным менструациям. Вылечим его — пройдут и боли. Терапия первой линии первичной дисменореи — поведенческая терапия. В нескольких крупных исследованиях была показана эффективность физических нагрузок», — сказала медик.

По словам врача, совсем не обязательно покорять спортзалы. Чтобы боль уменьшилась, вполне достаточно аэробных нагрузок или активных прогулок на свежем воздухе.

«Также эффективность, сопоставимую с приемом обезболивающих, показало тепло на низ живота или на область поясницы в виде грелки или теплого душа. В небольших исследованиях показана эффективность приема витамина Е, В1, В6, магния, омеги. Также йога-терапии и диета-терапии со сниженным потреблением жиров, и повышенным потреблением кисломолочных продуктов. Что-то из этого может помочь именно вам», — отметила Екатерина Хиврич.

Гинеколог добавила, что если ни один из вышеперечисленных методов так и не помог, то врач назначит лекарственную терапию: препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств, или комбинированные оральные контрацептивы. Эффект лечения оценивается через три месяца.

«При недостаточном эффекте возможно назначение комбинированной терапии из препаратов нескольких групп. Если и этого недостаточно, необходимо пересмотреть диагноз в пользу вторичной дисменореи. И назначить дополнительной обследование в виде МРТ малого таза или диагностической лапароскопии», — подытожила медик.

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